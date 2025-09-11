Vận động viên bóng chuyền Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu

Theo đó, Đặng Hồng không được tham dự giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia (giải VĐQG) 2025 cũng như các giải đấu trong hệ thống chính thức của VFV kể từ tháng 9/2025. Trước đó tại Giải bóng chuyền U-21 thế giới 2025 diễn ra ở Surabaya (Indonesia), Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) đã xác định Đặng Thị Hồng không đủ tư cách thi đấu.

Đặng Thị Hồng (số 12) VFV cấm thi đấu. Ảnh:World Volleyball





Quyết định trên FIVB khiến đội tuyển U-21 nữ Việt Nam bị xử thua ba trận với cùng tỉ số 0-3 trước Serbia, Canada và Indonesia. Quyết định bất lợi này khiến Việt Nam mất suất vào vòng 1/8 và chỉ xếp hạng 19 chung cuộc. Do án phạt của FIVB có hiệu lực với tất cả các giải thuộc hệ thống liên đoàn thành viên, nên VFV buộc phải áp dụng với các giải quốc nội.

Đặng Thị Hồng thuộc biên chế CLB Thái Nguyên (thi đấu tại hạng A1 toàn quốc), hiện đang thi đấu trong màu áo CLB Vietinbank theo dạng hợp đồng cho mượn. Chủ công 19 tuổi giúp đội bóng ngành ngân hàng đạt thành tích tốt tại vòng 1 VĐQG, Cúp Hoa Lư và Cúp Hùng Vương hồi đầu năm.

Được biết giai đoạn 2 giải VĐQG 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 10/10 đến ngày 19/10 tại Ninh Bình. Tham dự giải đấu gồm có 8 đội nam: Biên Phòng MB, Công an TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Long An, Ninh Bình, Khánh Hoà, Thể Công Tân Cảng. Tám đội nữ gồm: Thái Bình, Hoá chất Đức Giang Lào Cai, Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh, Thông tin Đông Bắc, Vietin Bank, VTV Bình Điền Long An,Thanh Hoá.

Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: cand.com.vn