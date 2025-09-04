Ứng dụng được chờ đợi 15 năm đã có mặt trên iPad

Phiên bản ứng dụng trên iPad. Ảnh: Instagram.

Từ ngày 3/9, người dùng có thể tải ứng dụng Instagram mới được phát triển riêng cho máy tính bảng của Apple. Tuy nhiên, phiên bản này sẽ có một chút khác biệt so với trên di động.

Điểm đáng chú ý nhất là khi mở ứng dụng Instagram trên iPad, người dùng sẽ được dẫn thẳng vào mục Reels. Đây là giao diện video ngắn của Meta, đối thủ cạnh tranh của TikTok trong cùng lĩnh vực.

Người dùng đã liên tục yêu cầu phiên bản cho máy tính bảng này trong nhiều năm qua, và đội ngũ phát triển Instagram cũng nhận thấy rõ. “Mọi người đã hỏi về điều này từ lâu. Do đó chúng tôi đã dành thời gian thiết kế lại trải nghiệm và tối ưu hoá những tính năng được yêu thích nhất cho màn hình cỡ lớn”, công ty viết trong bài blog của mình.

Hồi tháng 4, đã có thông tin cho thấy Meta đang phát triển ứng dụng Instagram cho iPad sau nhiều năm trì hoãn, một phần do tình thế pháp lý và chính trị đầy rủi ro mà TikTok gặp phải. Trong nhiều năm, Instagram cho iPad chỉ được xem như phiên bản trên giấy tờ, cho đến khi đối thủ lớn nhất của họ đứng trước nguy cơ bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Các tính năng khác cũng sẽ có mặt trên iPad, như Stories vẫn sẽ hiển thị thành hàng ngang ở đầu trang chủ. Người dùng có thể chuyển sang tab “Đang theo dõi”, để xem các video của bạn bè đăng lại, hoặc người quen với trải nghiệm giống với trên điện thoại.

Giao diện mới cho phép trải nghiệm đa nhiệm, tự nhiên. Ảnh: Meta.

Màn hình lớn hơn đồng nghĩa với nhiều không gian và ít thao tác hơn. Phần bình luận trên Reels sẽ xuất hiện ngay bên cạnh video toàn màn hình, và trang Tin nhắn (DMs) sẽ hiển thị hộp thư đến song song với cửa sổ trò chuyện, tương tự như giao diện Messenger trên máy tính. Giờ đây, người dùng có thể mở rộng phần bình luận trong khi Reels vẫn phát ở chế độ toàn màn hình, đảm bảo không bỏ lỡ giây nào từ video.

Trong tương lai, Instagram cũng hé lộ rằng trải nghiệm tối ưu hóa cho máy tính bảng tương tự sẽ sớm được triển khai trên thiết bị Android, mở rộng khả năng tiếp cận vượt ra ngoài nhóm người dùng Apple. Thiết kế này sẽ giúp Instagram trở nên tự nhiên hơn trong hệ sinh thái iPad và tăng tỷ lệ chiếm sóng từ người dùng, theo MacDailyNews.

Trước đây, Giám đốc Instagram, Adam Mosseri từng nói rằng nhóm người muốn có ứng dụng trên iPad chưa đủ lớn để trở thành ưu tiên hàng đầu. Việc công ty ra mắt ứng dụng mới có thể do ngày càng nhiều trẻ em sử dụng máy tính bảng, hoặc vì đối thủ TikTok gặp rắc rối pháp lý.

Theo The Verge, một điều rõ ràng là Instagram đang ngày càng tăng tốc với Reels. Họ đã kéo dài thời lượng video, bổ sung khả năng đăng lại và tua nhanh. Hồi đầu năm nay công ty còn tìm cách thu hút các TikToker nổi tiếng sang, cho thấy tiềm năng trung tâm của thể loại video ngắn trong nền tảng.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn