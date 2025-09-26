U17 Hà Nội vô địch quốc gia 2025 năm thứ hai liên tiếp

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng thủ đô tràn lên tấn công phủ đầu nhằm sớm tìm bàn thắng khẳng định sức mạnh trước U17 Nam Định.

Trong khoảng 15 phút đầu, U17 Hà Nội ép sân mạnh mẽ nhưng chưa thể ghi bàn, và bị Nam Định xé lưới. Phút 18, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Hồng Anh căng ngang buộc hậu vệ Hà Nội phá bóng. Việt Anh có mặt kịp thời khống chế rồi sút chéo góc chuẩn xác, mở tỉ số 1-0 cho U17 Nam Định.

Không nao núng sau bàn thua, U17 Hà Nội tiếp tục gia tăng sức ép. Hàng thủ Nam Định liên tục chao đảo trước các đợt tấn công của nhà đương kim vô địch.

Mãi đến phút 34, Hoàng Phúc phạm lỗi với Mạnh Đức trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U17 Hà Nội. Trên chấm 11 m, Mạnh Quân quân bình tỉ số 1-1.

Phút 43, Mạnh Quân sút bóng bật xà Nam Định, nhưng Gia Huy kịp tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương dứt điểm chéo góc đưa U17 Hà Nội lần đầu dẫn trước.

Đây cũng là lợi thế được U17 Hà Nội tạo ra để bước vào giờ nghỉ.

Đầu hiệp 2, U17 Nam Định bất ngờ gỡ hòa 2-2 từ một pha phất bóng dài phản công nhanh. Hậu vệ U17 Hà Nội không kịp đuổi theo, để Hồng Anh băng xuống dứt điểm chéo góc chuẩn xác.

Tuy nhiên, lợi thế này của Nam Định chỉ tồn tại ít phút. Phút 57, sau cú sút bị cản, Mạnh Quân có mặt đúng lúc, đá bồi nâng tỉ số 3-2 cho Hà Nội, đây cũng là bàn ấn định kết quả.

Trong những phút còn lại, U17 Hà Nội chơi chặt chẽ, không cho Nam Định cơ hội lật ngược thế trận.

Chung cuộc, Hà Nội thắng 3-2, khép lại trận chung kết rực lửa bằng màn ngược dòng giàu cảm xúc. Chức vô địch 2025 này đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp U17 Hà Nội vô địch giải trẻ này.

Với chức vô địch này, U17 Hà Nội giành chức HCV, cờ và 100 triệu đồng. Hạng nhì thuộc về U17 Nam Định với HCB, cờ và 80 triệu đồng.

Đồng hạng ba là Đà Nẵng và Thể Công Viettel. Cầu thủ xuất sắc nhất là Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội), Vua phá lưới: Trần Mạnh Quân (7 bàn, Hà Nội), Thủ môn xuất sắc nhất: Chu Bá Huấn (Hà Nội).

Một số hình ảnh trao giải khác:

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người lao động