Từ vụ hành hung ở bệnh viện Nghệ An: Cảnh báo trầm cảm sau sinh ở nam giới

Nam giới cũng có thể bị trầm cảm sau sinh - Ảnh minh họa: LAP

Từ hành vi bột phát đến dấu hiệu bất ổn tâm lý

Ngày 23-10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, một vụ việc nghiêm trọng xảy ra khiến dư luận bàng hoàng: một người đàn ông dùng dao tấn công khiến 5 người bị thương, trong đó có 3 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, người đàn ông tên Bàn Văn Vỹ (quê Bắc Ninh) đưa vợ về quê sinh con tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vào ngày 17-10. Sau ca mổ sinh đôi, một trong hai bé có sức khỏe yếu, phải điều trị tích cực.

Cho rằng con mình không được quan tâm đúng mức và nghi ngờ bị "tráo con", Vỹ đã mất kiểm soát, dùng dao tấn công khiến 5 người bị thương.

Kết quả xác minh cho thấy Vỹ không có tiền án, tiền sự, không sử dụng ma túy và không nằm trong diện điều trị bệnh lý tâm thần. Anh khai nhận nhiều ngày thức trắng chăm con, tinh thần bất ổn, lo lắng và căng thẳng tột độ.

Người vợ thì xác nhận chồng là người hoạt bát, hòa đồng, những ngày trước đó anh vẫn bình thường, không có biểu hiện khác lạ.

Hành động bột phát, dữ dội và bất thường ấy xuất phát từ những bức xúc trong lúc chăm sóc đứa con sơ sinh đang phải được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Sau vụ việc đau lòng, nhiều người đặt ra câu hỏi: liệu đây có phải là biểu hiện của trầm cảm sau sinh ở nam giới, một vấn đề ít được nhìn nhận đúng mức trong xã hội?

Trầm cảm sau sinh: không chỉ là câu chuyện của người mẹ

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), lâu nay trầm cảm sau sinh thường được nói đến ở phụ nữ, bởi họ là người trải qua những thay đổi nội tiết và sinh lý sâu sắc khi sinh con. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện đại chỉ ra rằng khoảng 1/10 người cha cũng có thể mắc trầm cảm sau sinh.

Nguyên nhân không chỉ do áp lực tâm lý mà còn do sự thay đổi hormone ở người cha trong giai đoạn bạn đời mang thai và sau sinh. Khi trở thành cha mẹ, đàn ông cũng phải đối diện với hàng loạt thay đổi: thiếu ngủ, căng thẳng tài chính, mối quan hệ vợ chồng biến động, cảm giác "không đủ tốt" khi chăm con hoặc lo lắng thái quá về sức khỏe của con.

Những thay đổi này có thể dẫn đến các biểu hiện như cáu gắt, thu mình, mất ngủ, nghiện rượu hoặc hành vi hung hăng, nhưng thường không được phát hiện hoặc bị gán cho là "yếu đuối", "thiếu bản lĩnh".

TS Ngô Thị Thanh Hương - chuyên ngành tâm thần (Viện Ứng dụng công nghệ y tế) - cho rằng tỉ lệ trầm cảm ở nam giới sau khi vợ sinh con có thể lên tới 7-8%. Với những trường hợp vợ hoặc con gặp vấn đề sức khỏe, tỉ lệ này còn cao hơn.

"Nhiều người đàn ông mang tâm lý trụ cột, gánh áp lực kinh tế, chăm con, mâu thuẫn gia đình... khiến họ rơi vào trạng thái căng thẳng và dễ bộc phát cảm xúc cực đoan", TS Hương giải thích.

Theo bà Hương, rào cản lớn nhất là định kiến giới. Nam giới thường được dạy phải mạnh mẽ, không khóc, không thể hiện cảm xúc. Chính điều này khiến họ khó tìm kiếm sự trợ giúp, và khi áp lực vượt quá giới hạn, những hành vi mất kiểm soát có thể xảy ra.

Bởi vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo gia đình và xã hội cũng cần thay đổi cách nhìn về cảm xúc của người đàn ông, họ cũng có quyền yếu đuối, được chia sẻ và được giúp đỡ. Và trầm cảm sau sinh không phải chỉ là câu chuyện của nữ giới mà còn là của cả nam giới.

Trong vụ việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, dù chưa thể xác định nguyên nhân cụ thể, nhưng đây là hồi chuông cảnh báo về việc cần quan tâm hơn tới sức khỏe tâm thần của người cha trong giai đoạn vợ sinh và chăm con nhỏ.

Việc tư vấn, sàng lọc, phát hiện sớm các biểu hiện căng thẳng, mất ngủ, lo âu kéo dài là cần thiết, không chỉ với người mẹ, mà cả với người cha.

Tác giả: Dương Liễu