T&T Group đầu tư dự án bất động sản hơn 1.000 tỷ đồng tại Cà Mau

Nghi lễ khởi công dự án bất động sản hơn 1.000 tỷ đồng của T&T Group.

Dự án được xây dựng với mục tiêu trở thành một khu đô thị văn minh - hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; góp phần phát triển đô thị bền vững và từng bước cụ thể hóa Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Dự án Khu đô thị mới khóm 5 tọa lạc tại vị trí đắc địa ở phường 1, giữa trung tâm thành phố Cà Mau, nơi tập trung đông dân cư và là nơi giao thương kinh tế, phát triển du lịch tại địa phương. Dự án tiếp giáp với tuyến đường Ngô Quyền và Vành đai 1 (Tạ Uyên nối dài), thừa hưởng lợi thế từ hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ nên tạo điều kiện thuận lợi trong việc di chuyển và liên kết các vùng ở khu vực lân cận.

Theo quy hoạch, với quy mô gần 23 ha, dự án sẽ xây dựng tổng số 1.307 sản phẩm, đa dạng các loại hình như: nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ, nhà ở liên kế, nhà ở biệt thự, nhà ở hỗn hợp và nhà ở xã hội. Cùng với các dịch vụ tiện ích hiện đại, đầy đủ như: Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao, trường học, công trình y tế, thương mại - dịch vụ,…, dự án hứa hẹn sẽ trở thành chốn an cư lý tưởng của gần 5.000 cư dân tại tỉnh Cà Mau trong tương lai, đáp ứng nhu cầu chất lượng cuộc sống ngày càng cao của người dân địa phương.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group nhận định, dự án sau khi hoàn thành sẽ trở thành một khu đô thị đa năng hiện đại, đồng bộ về công trình kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển đồng bộ và bền vững; góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho dân cư địa phương và các khu vực lân cận. “Chúng tôi cam kết sẽ tập trung nguồn lực, nhân lực để triển khai thi công đảm bảo an toàn và chất lượng, hoàn thành dự án đúng tiến độ”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, để đồng hành với địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, Tập đoàn T&T Group đã trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo của tỉnh Cà Mau.

Đại diện T&T Group trao biển ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Cà Mau 300 triệu đồng.

Hiện nay, Cà Mau là một trong những địa bàn đầu tư chiến lược trong kế hoạch phát triển lâu dài của Tập đoàn T&T Group. Tháng 3/2021, T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện trong các lĩnh vực: đầu tư bất động sản, hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics, năng lượng, du lịch và thương mại dịch vụ. Sự kiện khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau đã và đang từng bước hiện thực hóa các nội dung cam kết giữa doanh nghiệp và địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Ngoài tỉnh Cà Mau, Tập đoàn T&T Group cũng đã, đang triển khai nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, đồng bộ ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, tiếp tục khẳng định uy tín của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Mới đây nhất, T&T Group đã khởi công xây dựng hai dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); khánh thành giai đoạn 1 của dự án T&T City Millennia (tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Tác giả: Minh Hữu

Nguồn tin: baophapluat.vn