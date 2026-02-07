Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nêu 10 nhóm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng

Sáng 7-2, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trình bày chuyên đề. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác xây dựng Đảng đã thực sự được đặt ở vị trí "then chốt," triển khai quyết liệt, toàn diện với phương châm kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống" Những thành tựu đạt được, đặc biệt là cuộc cách mạng về đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đã tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bước sang nhiệm kỳ Đại hội XIV, Đảng xác định mục tiêu cốt lõi: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh."

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đại hội thống nhất 3 giải pháp đột phá, gồm:

Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng;

Triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương "có vào, có ra," "có lên, có xuống"; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở;

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ "nhận thức đúng" thành "tổ chức triển khai có hiệu quả"; từ "quyết tâm cao" thành "kết quả rõ"; kết hợp "chỉ đạo, điều hành" với "kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm" triển khai 10 nhóm nhiệm vụ với từng khung thời gian thực hiện, hoàn thành cụ thể.

Nhóm nhiệm vụ 1 là Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị.

Nhóm nhiệm vụ 2 về Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng

Nhóm nhiệm vụ 3 về Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức.

Nhóm nhiệm vụ 4 về tăng cường công tác dân vận, thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Nhóm nhiệm vụ 5 về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Nhóm nhiệm vụ 6 về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nhóm nhiệm vụ 7 về Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ.

Nhóm nhiệm vụ 8 về Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Nhóm nhiệm vụ 9 về tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhóm nhiệm vụ 10 về Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trong số các nhiệm vụ trên, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan liên quan, nhất là Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tập trung: Đánh giá 2 năm, 5 năm việc thực hiện 6 tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới, vào năm 2027 và năm 2030; Hoàn thiện chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác dân vận, tập hợp vận động quần chúng. Đổi mới, hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, 2 viện hàn lâm khoa học xã hội và khoa học công nghệ, hoàn thành trong quý IV-2026. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo hướng phân cấp quản lý biên chế cho các cấp ủy trực thuộc Trung ương, hoàn thành trong năm 2026...

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan liên quan tập trung tham mưu các nhiệm vụ, đề án, trọng tâm là: Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW khóa XIII, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, hoàn thành tháng 6-2026; Kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, hoàn thành trong tháng 6-2026.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân, hoàn thành trong tháng 6-2026.

Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư, hoàn thành trong tháng 4-2027.

Đảng ủy Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện số hóa hồ sơ cán bộ từ cơ sở và kết nối liên thông đồng bộ giữa các cơ quan, hoàn thành trong tháng 6-2026.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Chương trình quốc gia về giáo dục liêm chính, hoàn thành trong tháng 6-2026.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; không chờ có vụ việc mới kiểm tra tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc bố trí chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp tỉnh, cấp xã không phải là người địa phương...

Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, từ những kết quả tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng có thể khẳng định các quy định trong Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng cơ bản phù hợp, được rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành kịp thời, đáp ứng tình hình thực tiễn, góp phần rất quan trọng trong việc xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; là nền tảng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, quá trình thi hành Điều lệ Đảng còn một số hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân đã được nêu cụ thể trong Báo cáo.

Đại hội XIV xác định sẽ bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng.

"Điều lệ Đảng không nên quy định quá chi tiết, cụ thể. Những nội dung trong quy định thi hành Điều lệ Đảng đã rõ, phù hợp với mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực tiễn thì nghiên cứu bổ sung, sửa đổi" - đồng chí Lê Minh Hưng nêu rõ.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Thành phần Ban Chỉ đạo bao gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, một số Ủy viên Ban chấp hành Trung ương có nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đã giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định thi hành Điều lệ Đảng để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thông qua tại Hội nghị Trung ương 2 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay trong năm 2026...

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động