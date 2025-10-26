Trước vụ thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả, đường dây “hô biến” hàng hiệu nào đã bị phanh phui?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 24-10, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi, Giám đốc Công ty Nguyên Hương) và 7 người khác về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Liên quan vụ việc này, vợ Thơ là bà Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cùng 2 phụ nữ khác cũng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.

Theo điều tra, từ đầu năm 2024, Thơ tự pha chế công thức nước hoa, mua máy móc, hương liệu, tem nhãn và vỏ chai của các thương hiệu nổi tiếng, rồi thuê xưởng trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, TP Thủ Đức cũ để sản xuất. Sản phẩm được rao bán qua mạng xã hội.

Khám xét 3 địa điểm, công an thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả cùng máy móc, hóa chất, tem nhãn; ước tính số tiền thu lợi bất chính hơn 15 tỉ đồng.

Trên thực tế, hoạt động mua bán nước hoa không đảm bảo chất lượng vẫn nở rộ trên không gian mạng. Nhiều hội nhóm như "Sỉ lẻ nước hoa giá rẻ" với hơn 65.000 thành viên, "Sỉ nước hoa giá rẻ" 41.000 thành viên... đăng hàng chục bài rao bán mỗi ngày, với giá rẻ đến bất ngờ.

Một tài khoản rao bán nước hoa thương hiệu của Ý, Pháp... giá chỉ từ 300.000 đồng Không ít sản phẩm gắn mác các thương hiệu nổi tiếng được nhiều hội nhóm trên mạng chào giá chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/10 hàng thật, song vẫn cam kết hàng "chính hãng", "lưu hương 6-8 giờ". Nước hoa chính hãng được bán giá hàng triệu đồng mỗi chai Ảnh: Lê Tỉnh Theo chị Thu Thảo, người kinh doanh nước hoa chính hãng tại TP HCM, các thương hiệu cao cấp hiếm khi giảm giá sâu.