Trước khi động thổ xây nhà, gia chủ cần đặc biệt lưu ý những điều này

Nhà ở từ lâu không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn được xem là không gian gắn liền với sức khỏe, tài vận và sự hưng suy của mỗi gia đình. Chính vì vậy, việc xây dựng hoặc cải tạo nhà cửa luôn được người Việt đặc biệt coi trọng.



Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, có 4 yếu tố quan trọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi động thổ hoặc sửa chữa nhà ở.





Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng

Hướng nhà: Chỉ lệch vài độ cũng có thể tạo ra khác biệt lớn



Nhiều người cho rằng chọn hướng nhà chỉ cần hợp tuổi gia chủ là đủ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng cho rằng cách hiểu này còn khá đơn giản.



"Hướng nhà là yếu tố quan trọng hàng đầu nhưng không thể xem chung chung. Cùng một hướng Tây nhưng chỉ cần chênh nhau vài độ thì kết quả phong thủy có thể hoàn toàn khác biệt", ông nói.



Theo chuyên gia, trong phong thủy hiện đại, việc xác định hướng cần được đo đạc chính xác đến từng độ số. Một căn nhà xây trong cùng một năm, trên cùng một mảnh đất nhưng hướng lệch vài độ có thể dẫn đến những vận khí khác nhau.



Không chỉ vậy, yếu tố ngoại cảnh xung quanh như sông hồ, ao nước, đồi núi, nhà cao tầng hay đường phố cũng tác động đáng kể đến sự thịnh suy của ngôi nhà.



Chuyên gia phong thủy lấy ví dụ, cùng là nhà hướng Tây nhưng nếu phía sau có đồi núi hoặc công trình lớn thì có thể mang ý nghĩa khác hoàn toàn so với trường hợp phía sau là sông hồ hoặc khoảng trống.



"Bởi vậy, không có khái niệm một hướng tốt cho tất cả mọi người. Muốn đánh giá chính xác cần khảo sát thực địa và phân tích tổng thể từng trường hợp cụ thể", vị chuyên gia nhấn mạnh.



Địa mạch: Yếu tố khó nhìn thấy nhưng được nhiều người quan tâm



Bên cạnh hướng nhà, địa mạch cũng là nội dung được nhiều gia chủ chú ý khi xây dựng nhà mới.



Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, địa mạch là khái niệm khác với địa khí. Nếu địa khí có thể đo đạc và đánh giá bằng một số phương pháp nhất định thì địa mạch phức tạp hơn rất nhiều.



"Một mảnh đất có thể đẹp về hình thế nhưng chưa chắc đã có địa mạch tốt. Ngược lại, có những khu vực nhìn bình thường nhưng lại chứa nguồn năng lượng được cho là mang lại nhiều phúc khí", ông cho biết.



Theo quan niệm phong thủy, không phải khu đất nào cũng có địa mạch. Nếu có thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như long mạch lành hay dữ, mạnh hay yếu, liền mạch hay đứt gãy.



Ngoài ra, nhiều người còn quan tâm đến yếu tố tâm linh của khu đất, đặc biệt với những nơi từng có lịch sử sử dụng đặc biệt hoặc từng xảy ra biến cố.



Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng cũng cho rằng việc đánh giá những yếu tố này đòi hỏi chuyên môn cao và không phải ai cũng có thể tự xác định được.





Ảnh minh họa

Thời điểm và vị trí động thổ có thể ảnh hưởng đến quá trình thi công



Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, một sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là chỉ xem ngày đẹp mà bỏ qua vị trí động thổ hoặc thời điểm thi công cụ thể.



"Trong phong thủy, cùng một căn nhà nhưng động thổ ở thời điểm khác nhau hoặc tại những vị trí khác nhau thì mức độ cát – hung cũng thay đổi", ông nói.



Chuyên gia cho biết mỗi năm, mỗi tháng đều có những khu vực được xem là thuận lợi hoặc bất lợi cho việc đào móng, khoan cọc hay sửa chữa.



Đối với những công trình cải tạo nhà ở, việc lựa chọn thời gian phù hợp càng cần được cân nhắc kỹ bởi quá trình sửa chữa thường tác động trực tiếp đến các khu vực đã ổn định từ trước.



"Nhiều trường hợp gia chủ chỉ thay đổi một phần nhỏ trong nhà nhưng do động chạm vào khu vực không phù hợp nên công việc phát sinh nhiều trở ngại, tốn kém thời gian và chi phí", ông nhận định.



Bố cục công trình ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt gia đình



Nếu hướng nhà quyết định dòng khí tổng thể thì bố cục bên trong lại được ví như cách dòng khí ấy vận hành trong không gian sống.



Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, các hạng mục như cổng, bếp, phòng ngủ, bàn thờ hay hệ thống xử lý chất thải đều có vai trò nhất định trong phong thủy nhà ở.



Trong đó, cổng được xem là nơi đón khí vào nhà, liên quan đến tài lộc và cơ hội phát triển của gia chủ. Có những trường hợp chỉ cần điều chỉnh vị trí cổng một khoảng nhỏ cũng tạo ra những thay đổi đáng kể trong cảm nhận và sinh hoạt của gia đình.



Khu vực bếp được xem là biểu tượng của sức khỏe và sự hòa thuận. Phòng ngủ lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nghỉ ngơi và trạng thái tinh thần của các thành viên.



Đối với không gian thờ cúng, chuyên gia cho rằng cần được bố trí trang nghiêm, phù hợp với cấu trúc tổng thể của ngôi nhà nhằm tạo cảm giác an yên cho gia chủ.



Ngoài ra, những hạng mục như bể phốt, hầm kỹ thuật hay hệ thống thoát nước cũng cần được tính toán cẩn thận ngay từ đầu để tránh ảnh hưởng đến công năng sử dụng cũng như yếu tố phong thủy.



Theo chuyên gia Nguyễn Hoàng, việc xây dựng hay sửa chữa nhà ở là một trong những quyết định có ảnh hưởng lâu dài đối với mỗi gia đình.



"Dù tin nhiều hay ít vào phong thủy thì gia chủ vẫn nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi khởi công. Một ngôi nhà được tính toán cẩn thận về hướng, thời điểm xây dựng và bố cục không chỉ giúp quá trình thi công thuận lợi mà còn tạo nên không gian sống hài hòa hơn cho các thành viên", ông chia sẻ.



Ông cũng cho rằng trong giai đoạn hiện nay, khi môi trường sống và cảnh quan đô thị liên tục thay đổi, việc khảo sát thực tế trước khi xây hoặc sửa nhà càng trở nên quan trọng.



"Nhà cửa là nơi gắn bó hàng chục năm, thậm chí nhiều thế hệ. Vì vậy, càng chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu thì càng giảm được những rủi ro và tiếc nuối về sau bấy nhiêu", chuyên gia nhấn mạnh.





Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn