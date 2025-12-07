Trúng số 18 tỷ, người đàn ông TP.HCM gửi 100 triệu mua gạo từ thiện

Bà Đoàn Thùy Dương cầm 9 tờ vé số trúng giải đặc biệt, tổng 18 tỷ đồng, của vị khách nam may mắn.

Chiều 29/11, bà Đoàn Thùy Dương, chủ đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), hoàn tất thủ tục đổi thưởng cho một khách hàng trúng số giải đặc biệt 18 tỷ đồng với 9 tờ vé số Trà Vinh (dãy 240446) mở thưởng ngày 28/11.

Điều khiến bà Dương bất ngờ không phải số tiền trúng giải, mà là hành động ngay sau đó của vị khách. "Đổi thưởng xong, người đàn ông gửi lại cho tôi 100 triệu, nhờ mua gạo tặng bà con khó khăn", bà chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Là người kinh doanh vé số nhiều năm, chứng kiến không ít trường hợp trúng hàng chục tỷ đồng, bà Dương nói mình không còn lạ lẫm với niềm vui của khách. Nhưng cách người đàn ông chọn chia sẻ may mắn khiến bà xúc động. Sau đó, bà góp thêm 60 triệu đồng để mua đủ 8 tấn gạo phát cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ ngày 5-6/12, bà Dương in phiếu và phát gạo cho những trường hợp thật sự cần hỗ trợ. "Tôi chủ yếu phát phiếu cho người già neo đơn, khuyết tật, mù, bán vé số và không còn sức lao động. Tôi muốn gạo đến đúng người cần nhất", bà bày tỏ.

8 tấn gạo được bà Đoàn Thùy Dương bày trước cửa nhà chuẩn bị phát cho bà con.

Với bà Dương, làm thiện nguyện không phải chuyện mới bởi nhiều lần giúp đỡ những người bán vé số gặp khó khăn.

Trong dịch Covid-19, bà từng miễn 2 tháng tiền trọ cho 50 hộ bán vé số ở dãy trọ gia đình quản lý, mỗi phòng giá khoảng 1,4 triệu đồng/tháng. Bà cũng từng phát hàng nghìn suất quà gồm gạo, mì gói, khẩu trang, nước sát khuẩn cho gần 1.000 người mưu sinh bằng nghề bán vé số ở khu vực.

"Người khó khăn thì ai cũng muốn giúp. Tôi may mắn hơn thì san sẻ bớt. Chỉ đơn giản vậy thôi", bà nói thêm.

Trước đó, ngày 1/12, một người đàn ông cho biết mình trúng độc đắc và nhét 100 triệu đồng vào túi bà Đỗ Thị Tưởng (57 tuổi, phường Chợ Quán, TP.HCM) - chủ bếp cơm từ thiện - nhờ nấu ăn cho bà con khó khăn. Khi bà Tưởng hỏi tên và xin chụp tấm hình làm kỷ niệm, người này nhất quyết không đồng ý rồi nhanh chóng rời đi.

Chủ bếp cơm từ thiện cho biết số tiền đó đủ để nấu 9-10 bữa, mỗi bữa 500-600 suất cơm đầy đủ món mặn, rau, canh cho người khó khăn. "Lòng tốt của họ khiến tôi thật sự biết ơn", bà xúc động nói.

Tác giả: Minh Vũ

Ảnh: NVCC

Nguồn tin: znews.vn