Trộm “đột vòm” đục két sắt

Theo đó, sáng 23/4, Công an huyện Yên Thành tiếp nhận đơn trình báo của chị V.T.H. (SN 1989) trú tại xã Hồng Thành, huyện Yên Thành về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà đục phá két sắt lấy trộm 80 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Yên Thành đã khẩn trương tiến hành xác minh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ liên quan.

Đối tượng Võ Văn Thủy.

Đến 6h30 ngày 25/4, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Diễn Liên (huyện Diễn Châu) bắt giữ đối tượng Võ Văn Thủy (SN 1992) trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô và các phương tiện dùng để đục phá két sắt.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng khai nhận, lợi dụng thời điểm bị hại đi vắng, đối tượng đột nhập vào nhà, sử dụng các phương tiện đục phá két sắt để lấy trộm tiền. Số tiền trộm được, đối tượng dùng để tiêu xài cá nhân.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: cand.com.vn