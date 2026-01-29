Triệu Vy phủ nhận liên quan đến lừa đảo, tuyên bố khởi kiện

Triệu Vy tiếp tục vướng vào tin đồn lừa đảo - Ảnh: Weibo

Theo Sina, những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền bài viết cáo buộc Triệu Vy, chồng cũ Huỳnh Hữu Long và Lý Tương có liên quan đến đường dây lừa đảo viễn thông tại Myanmar và hoạt động rửa tiền.

Ngay lập tức, Triệu Vy và những người liên quan lên tiếng bác bỏ tin đồn trên, khẳng định nội dung bài viết là vu khống, không có căn cứ pháp lý và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân.

Triệu Vy giải nghệ cũng không yên

Cụ thể, bài viết được nhắc đến có tiêu đề "Lý Tương, Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long - sự tan rã của một chuỗi 'hắc kim' xuyên biên giới". Nội dung xoay quanh việc Triệu Vy và chồng cũ cùng với Lý Tương có quan hệ thân với người bị nghi là chủ mưu các đường dây lừa đảo viễn thông tại Myanmar.

Tác giả bài viết cho rằng các nhân vật này đã lợi dụng danh tiếng người nổi tiếng để tham gia rửa tiền thông qua hệ thống công ty ngoài nước, giao dịch nghệ thuật, rượu vang và các cấu trúc tài chính phức tạp khác.

Bài viết tố cáo Triệu Vy thu hút lượt tương tác khủng trên Weibo - Ảnh: Weibo

Do nội dung được trình bày chi tiết và theo lối kể có vẻ logic, bài viết nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Việc Triệu Vy từng bị "phong sát" trong quá khứ với lý do không được công bố rõ ràng, càng khiến nhiều người suy đoán rằng các cáo buộc lần này có thể liên quan đến những diễn biến trước đó.

Ngày 26-1, chồng cũ của Lý Tương và Triệu Kiện - anh trai Triệu Vy - lần lượt đăng bài trên Weibo bác bỏ các nội dung được lan truyền.

Cả hai đều cho rằng bài viết nói trên là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật. Tối cùng ngày, Triệu Vy cũng chia sẻ lại bài viết liên quan và tuyên bố phủ nhận toàn bộ.

Theo phía Triệu Vy, nguyên nhân xuất phát từ việc một số tài khoản tự truyền thông chạy theo lưu lượng và lợi ích, bất chấp ranh giới đạo đức nghề nghiệp, cố tình dựng chuyện và bôi nhọ danh dự cá nhân.

Anh trai Triệu Vy thay mặt cô khởi kiện người dùng tung tin đồn vô căn cứ - Ảnh: Weibo

Trong suốt nửa năm qua, họ đã nhiều lần trình báo công an tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Đối với các nội dung vu khống, phía Triệu Vy đều thông qua luật sư gửi thư cảnh cáo tới nền tảng, yêu cầu truy tìm người đăng tải, sau đó tiếp tục tiến hành báo án và khởi kiện theo pháp luật.

Tuy nhiên tốc độ xử lý pháp lý vẫn không thể theo kịp tốc độ lan truyền của tin đồn, khiến nhiều tài khoản tiếp tục "ăn trên danh tiếng" của Triệu Vy để kiếm tiền và lưu lượng.

Vào cuối tháng 8-2021, Triệu Vy bị gỡ tên khỏi hầu hết các nền tảng phim ảnh lớn tại Trung Quốc, những bộ phim cô đóng bị xóa bỏ hoặc gỡ khỏi công cụ tìm kiếm. Tên cô cũng không xuất hiện trong danh sách diễn viên ở các phim đã chiếu.

Gần đây, Triệu Vy xuất hiện trên livestream, nhưng chỉ 10 phút sau phòng phát sóng liền bị khóa - Ảnh: Weibo

Từ đó, Triệu Vy gần như biến mất khỏi showbiz Trung Quốc, không tham gia sự kiện hay đóng phim mới.

Cuối tháng 12-2025, Triệu Vy xuất hiện trên livestream bán hàng tại xưởng rượu vang riêng, được cho là động thái "thăm dò phản ứng dư luận" sau thời gian dài ở ẩn. Tuy nhiên chỉ sau 10 phút cô xuất hiện, màn hình livestream đột ngột chuyển sang màu đen, phòng phát sóng đã bị nền tảng khóa.

Tác giả: Lan Hương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ