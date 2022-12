Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 35 tỷ đồng

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 24/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, bắt giữ Nguyễn Hữu Hậu, SN 1999, trú tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc và Lộc Thanh Thái, SN 1993, trú tại thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, thu giữ 4 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Trong thời điểm diễn ra giải đấu giải World cup năm 2022, các đối tượng đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng.

Đấu tranh mở rộng, Lộc Thanh Thái, Nguyễn Hữu Hậu và một số đối tượng khác còn khai trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản để cá độ bóng đá ở nhiều giải đấu lớn trên trang web Bong88 với số tổng số tiền giao dịch trên 35 tỷ đồng.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Tác giả: Hoàng Thơ

Nguồn tin: cand.com.vn