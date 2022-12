Các đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ đồng ở Nghệ An bị triệt xóa thế nào?

Một số đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, Công an tỉnh Nghệ An đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, với số tiền chơi lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Trước thực trạng các đường dây tổ chức cá độ bóng đá được tổ chức phức tạp, tinh vi, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với loại tội phạm này.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an Nghệ An đã bóc gỡ, triệt xóa nhiều đường dây cá độ với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ đã chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương phá thành công ổ nhóm cá độ bóng đá World Cup 2022 liên tỉnh quy mô lớn.

Nguyễn Đức Tuấn (trái), Phạm Đình Bình (giữa) và Phạm Đức Cung cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đường dây này do 3 đối tượng Nguyễn Đức Tuấn (SN 1989, trú tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An), Phạm Đình Bình (SN 1989, trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh) và Phạm Đức Cung (SN 1981, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) cầm đầu.

Để điều hành ổ nhóm đánh bạc, các đối tượng đã tạo 1 đại lý tổng với hạn mức 1.000.000 điểm (tương đương khoảng 100 tỷ đồng) và 6 đại lý cấp 2 trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trước mỗi trận đấu diễn ra, các đối tượng thông báo kèo và nhận kèo cá độ qua điện thoại hoặc nhận kèo trực tiếp khi người chơi có nhu cầu. Con bạc muốn tham gia sẽ dùng tiền mua điểm từ các đại lý cấp 2.

Kết thúc trận đấu, tùy theo tỷ lệ thắng thua, số điểm các đối tượng tham gia đánh bạc sẽ được quy ra tiền rồi chuyển vào tài khoản của người chơi.

Sau thời gian theo dõi và thu thập chứng cứ, từ ngày 15 - 19/12, Phòng CSHS phối hợp các đơn vị liên quan bắt và khám xét đồng loạt nơi ở của 21 đối tượng trú tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 1 máy tính và phong tỏa 15 tài khoản ngân hàng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, từ đầu mùa giải World Cup 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch để cá độ bóng đá là hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 1/12, Công an TP Vinh thực hiện thành công chuyên án bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá cực lớn, với số tiền lưu chuyển lên đến 2.000 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Đình Quân cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng.

Lực lượng công an đã bắt 12 đối tượng. Trong nhóm này, Nguyễn Đình Quân (SN 1993, trú tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) được xác định là người cầm đầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đình Quân tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet trong khoảng thời gian 6 tháng (từ 1/6 - 30/11).

Riêng trong 2 tháng (từ 1/10 - 30/11) diễn ra World Cup 2022, đường dây do Quân thiết lập cho các đại lý, con bạc tham gia đặt cược với số tiền khoảng 1.700 tỷ đồng.

Ngày 5/12, Công an tỉnh Nghệ An cũng bắt 8 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) cầm đầu.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định từ đầu mùa giải World Cup 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền mà các đối tượng dùng giao dịch cá độ bóng đá là hơn 10 tỷ đồng.

Mặc dù World Cup 2022 đã kết thúc, nhưng trái bóng tròn vẫn tiếp tục lăn trên sân cỏ với nhiều giải đấu hấp dẫn khác. Điều này đồng nghĩa với việc tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ trên mạng Internet sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn