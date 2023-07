Trận đấu Việt Nam-New Zealand tạo cơn sốt trước thềm World Cup Nữ 2023

Đội tuyển Nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp New Zealand. (Nguồn: VFF)



Đội tuyển Nữ Việt Nam đã đặt chân đến New Zealand hôm 6/7 và ngay lập tức bước vào tập luyện để làm quen với khí hậu, điều kiện sân cỏ trước khi chính thức bước vào Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023.

Tuy nhiên, trước khi nhập cuộc, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung còn có hai trận đấu giao hữu quan trọng với đội chủ nhà New Zealand và Tây Ban Nha.

Theo lịch thi đấu, trận đấu của Đội tuyển Nữ Việt Nam với New Zealand sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 10/7 (giờ địa phương, tức vào 12 giờ 30 giờ Việt Nam) trên sân McLean Park, sân đấu mà các cô gái của chúng ta đang tập luyện trong những ngày qua.

Đây chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu và chạy đà cho các đội tuyển nhưng lại đang tạo nên cơn sốt bóng đá ở thời điểm Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023 đang được tính từng ngày.

Theo Thị trưởng thành phố Napier, Kirsten Wise cho biết vé theo dõi trận đấu giữa New Zealand và Việt Nam được mở bàn từ 28/4 và thu hút sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ nước chủ nhà.

Đây là trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển nữ New Zealand trước khi bước vào giải đấu nên người dân nước này rất chờ đợi màn tổng duyệt của đội nhà.

Giá vé người lớn là 15 USD, trẻ em là 5 USD, ngoài ra ban tổ chức trận đấu còn dành chỗ ngồi đặc biệt cho CĐV đi theo nhóm với giá 3.577 USD/nhóm.

“Napier là nơi hoàn hảo để tổ chức các loại sự kiện đẳng cấp thế giới, và các trận đấu thể thao hàng đầu là một điểm nhấn đặc biệt," trang New Zealand Fooball dẫn lời Thị trưởng thành phố Napier Kirsten Wise.

"Thật thú vị khi trở thành trung tâm của cơn sốt bóng đá tại New Zealand trong những ngày này. Trận đấu giữa Tuyển Nữ New Zealand và Tuyển Nữ Việt Nam chắc chắn rất hấp dẫn. Đây là một trong những sự kiện tâm điểm trước World Cup 2023. Chúng tôi tin tưởng New Zealand chơi tốt ở trận đấu này, như một sự khẳng định đã sẵn sàng cho giải đấu," Thị trưởng Kirsten Wise chia sẻ.

Tuyển Nữ New Zealand không thắng ở 10 trận gần nhất.



Về phía Đội tuyển Nữ New Zealand, Huấn luyện viên trưởng Jitka Klimková cho biết đây là một trận đấu quan trọng đối với đội bóng trước khi bước vào Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023.

Đội tuyển nữ New Zealand hiện xếp thứ 26 thế giới, hơn đội tuyển nữ Việt Nam 6 bậc. Tuy nhiên, họ đang không có được phong độ tốt. Kể từ khi đánh bại Philippines 2-1 hồi tháng 9 năm ngoái, Đội tuyển Nữ New Zealand đã phải trải qua 10 trận liên tiếp không thắng.

Thế nên, theo giới truyền thông nước này, Đội tuyển New Zealand rất quyết tâm giành chiến thắng khi đối đầu Việt Nam để có màn chạy đà thuận lợi trước khi bước vào hành trình lịch sử tại World Cup Nữ 2023.

Đáng chú ý, trận đấu giao hữu này là sự kiện thể thao quốc tế đầu tiên được tổ chức tại McLean Park, gần Vịnh Hawke's, phía Bắc New Zealand kể từ khi khu vực này bị cơn bão Gabrielle tàn phá vào năm đầu tháng 2/2023.

Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá New Zealand kỳ vọng trận đấu này sẽ là một trong những niềm an ủi cho người dân Hawke's Bay.

Tại Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023, Đội tuyển New Zealand nằm ở bảng A cùng với các đội tuyển Na Uy, Philippine và Thụy Sĩ.

Đội đồng chủ nhà New Zealand sẽ đá trận khai mạc với Na Uy vào ngày 20/7. Tiếp đến, họ sẽ chạm trán với Đội tuyển Nữ Philippines (25/7) và khép lại vòng bảng bằng màn chạm trán Thụy Sĩ (30/7).

Trong khi đó, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với các đội bóng khác là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Bảng đấu được nhận định quá khó đối với thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung khi mà các đối thủ đều được đánh giá cao hơn chúng ta.

Đội tuyển Mỹ đang là nhà đương kim vô địch và cũng đang nắm thành tích tốt nhất lịch sử World Cup Nữ với 4 lần vô địch, trong khi Hà Lan hiện đang là đương kim á quân, còn Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn so với tuyển Việt Nam cả về thể lực lẫn kỹ thuật.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Nữ Việt Nam khởi đầu giấc mơ lần đầu tham dự World Cup bằng màn chạm trán với nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ vào ngày 22/7 tới. Tiếp đó, các cô gái của chúng ta sẽ gặp đội tuyển Bồ Đào Nha (ngày 27/7) và khép lại vòng bảng bằng màn chạm trán á quân Hà Lan vào ngày 1/8.

Tất cả các trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại vòng đấu bảng đều sẽ diễn ra trên đất New Zealand./.



Tác giả: Huy Khánh

Nguồn tin: vietnamplus.vn