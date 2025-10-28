Tổng thống 92 tuổi của Cameroon tái đắc cử, tiếp nối 43 năm cầm quyền

Như vậy, phán quyết ngày 27-10 mở đường cho ông Paul Biya, 92 tuổi, trở thành nguyên thủ quốc gia tại vị lớn tuổi nhất thế giới. Ông đã lãnh đạo Cameroon từ năm 1982.

Theo kết quả chính thức của cuộc bầu cử hôm 12-10, ông giành được 53,66% phiếu bầu, vượt qua đối thủ và cũng là cựu đồng minh Issa Tchiroma Bakary (đạt 35,19%). Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 57,7%.

Không khí căng thẳng leo thang ngay trước khi cơ quan bầu cử công bố kết quả. Tại TP Douala – trung tâm kinh tế của đất nước, hàng trăm người xuống đường yêu cầu bầu cử công bằng, cáo buộc kết quả bỏ phiếu bị đảng của ông Biya thao túng.

Người biểu tình ở Douala cầm tấm bảng ghi "43 năm là quá nhiều! Quá đủ rồi!" để bày tỏ sự bất mãn với kết quả bầu cử. Ảnh: AP

Lực lượng an ninh được triển khai dày đặc, dẫn đến đụng độ khiến ít nhất 4 người biểu tình thiệt mạng trong ngày 26-10. Theo ông Samuel Dieudonne Ivaha Diboua, thống đốc vùng Littoral, nhiều sĩ quan an ninh bị thương và ít nhất 105 người biểu tình bị bắt giữ.

Tại Garoua, quê nhà của ứng cử viên Bakary, tình hình cũng trở nên tồi tệ khi ông tố cáo cảnh sát bắn vào dân thường làm 2 người thiệt mạng.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông viết đầy phẫn nộ: "Nã súng cự ly gần vào chính anh em của mình... tôi không thể không nghi ngờ các người chính là lính đánh thuê!".

Giới chức Cameroon hiện chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc trên. Theo AP, Liên minh châu Âu xác nhận cuộc bỏ phiếu ngày 12-10 "phần lớn diễn ra phù hợp với các tiêu chuẩn của khu vực, lục địa và quốc tế".

Hình ảnh lan truyền cho thấy người biểu tình dựng rào chắn tại Douala và nhiều thành phố phía Bắc như Garoua, Maroua, buộc cảnh sát dùng hơi cay để giải tán. Giới trẻ Cameroon – lực lượng chiếm hơn 70% dân số gần 30 triệu người – đang thể hiện sự thất vọng sâu sắc với hiện trạng đất nước dưới thời ông Biya.

"Tôi muốn thay đổi" - anh Oumarou Bouba, 27 tuổi, một tiểu thương tại Maroua nói.

Tổng thống Paul Biya bỏ phiếu ở thủ đô Yaoundé ngày 12-10. Ảnh: AP

Dù là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và duy trì tăng trưởng kinh tế, người dân cho rằng thành quả chỉ nằm trong tay tầng lớp tinh hoa. Theo Ngân hàng Thế giới, tỉ lệ thất nghiệp chính thức là 3,5% nhưng 57% lao động trẻ phải làm việc trong khu vực phi chính thức không ổn định.

Theo AP, trong nhiều năm qua, Cameroon còn đối mặt với nhiều khủng hoảng an ninh, từ các cuộc tấn công của nhóm vũ trang Boko Haram đến xung đột tại hai vùng nói tiếng Anh khiến gần 7.000 người chết và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Chính quyền của ông Biya bị chỉ trích đã đẩy đất nước từ ổn định sang bất ổn kéo dài.

Tiến sĩ Emile Sunjo, giảng viên quan hệ quốc tế Đại học Buea, nhận định: "Rất nhiều người trẻ hy vọng thay đổi nhưng hy vọng đó đã bị dập tắt. Cameroon có thể rơi vào hỗn loạn".

Tác giả: Tường Như

Nguồn tin: Báo Người Lao Động