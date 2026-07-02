Tình hình của Trương Ngọc Ánh sau 8 tháng bị bắt

Chiếc Kén từng được kỳ vọng là dấu mốc đánh dấu màn tái xuất của Trương Ngọc Ánh trên màn ảnh rộng sau gần 10 năm kể từ Truy Sát . Không chỉ giữ vai trò đồng sản xuất, Trương Ngọc Ánh còn đảm nhận nhân vật mẹ của Daniel - một vai diễn có thời lượng không nhiều nhưng được xem là mắt xích quan trọng, góp phần lý giải những tổn thương tâm lý và ký ức ám ảnh của nhân vật chính.

Thế nhưng, sau khi Trương Ngọc Ánh bị khởi tố vào tháng 10/2025, số phận của Chiếc Kén cũng trở thành dấu hỏi lớn. Phải đến buổi công chiếu đầu tiên tại DANAFF hôm 1/7, khán giả mới có câu trả lời. Theo đó, nhân vật của nữ diễn viên đã được ekip xử lý bằng công nghệ AI, CGI và ADR (lồng tiếng hậu kỳ) ở nhiều phân đoạn. Đặc biệt, những cảnh quay chính diện gần như đã được thay thế hoàn toàn bằng gương mặt mới, trong khi ở một vài góc nghiêng, khán giả vẫn có thể thấp thoáng nhận ra những đường nét vốn thuộc về Trương Ngọc Ánh.

Vai diễn của Trương Ngọc Ánh được ekip phim Chiếc Kén xử lý hậu kỳ, dùng công nghệ để thay đổi hình ảnh và lồng tiếng lại (Ảnh: FBNV)

Cú ngã của Trương Ngọc Ánh

Song song với câu chuyện trên màn ảnh, nhiều cư dân mạng cũng đồng loạt tìm kiếm tình trạng hiện tại của Trương Ngọc Ánh.

Theo ghi nhận, Fanpage chính thức của nữ diễn viên hiện đã khóa. Trong khi đó, tài khoản Facebook cá nhân với hơn 363 nghìn người theo dõi vẫn còn hiển thị, nhưng đã "đóng băng" từ khoảng tháng 10/2025.

Không chỉ Facebook, Instagram và Threads của nữ diễn viên cũng trong tình trạng tương tự. Hai nền tảng vẫn còn tài khoản nhưng đã nhiều tháng không xuất hiện bất cứ hoạt động mới nào.

Các tài khoản mạng xã hội của Trương Ngọc Ánh "đóng băng" kể từ tháng 10/2025 (Ảnh: FBNV)

Tháng 10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh để điều tra sai phạm từ năm 2007.

Nữ diễn viên bị điều tra tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ luật Hình sự, trong thời gian cô giữ chức Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.

Theo hồ sơ điều tra, công ty do Trương Ngọc Ánh điều hành thành lập từ năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Từ năm 2007-2009, công ty kêu gọi ông P.G.M, quốc tịch Ireland, góp vốn tổng cộng 9,1 triệu USD (khoảng 149 tỷ đồng) vào hai dự án tại TPHCM, trong đó có tòa nhà Indochine ở đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Tuy nhiên, trước khi ký kết hợp đồng đầu tư, bà Ánh và một người khác đứng tên cá nhân mua lại khu đất của dự án với giá trị thực khoảng 7.917 lượng vàng, nhưng sổ sách công ty ghi hơn 12.917 lượng, chênh lệch khoảng 5.000 lượng vàng. Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi nâng khống giá trị tài sản nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch từ nguồn vốn góp của đối tác nước ngoài.

Quá trình điều tra cũng cho thấy Trương Ngọc Ánh chỉ đạo kế toán lập bút toán khống, chỉnh sửa sổ sách, tạo chứng từ giả về việc thanh toán đủ 4.458 lượng vàng cho bên bán đất, trong khi thực tế mới chi 3.000 lượng. Khoản chênh lệch được Trương Ngọc Ánh sử dụng cho mục đích cá nhân mà không thông qua Hội đồng quản trị hay báo cáo cổ đông.

Trong giai đoạn UBND TPHCM ban hành quyết định thu hồi khu đất dự án Indochine năm 2007 để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố bồi thường hơn 26 tỷ đồng cho bốn hộ dân. Sau khi nhận tiền, các hộ dân đã hoàn trả số tiền này cho Trương Ngọc Ánh và cộng sự là người đứng tên mua bán. Cơ quan điều tra xác định nữ diễn viên chỉ hoàn trả 3 tỷ đồng, còn hơn 10 tỷ đồng được sử dụng cá nhân, không báo cáo hội đồng quản trị.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan chức năng (Ảnh: Công an cung cấp)

Trương Ngọc Ánh từng là gương mặt hàng đầu của màn ảnh Việt. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Đồng tiền xương máu , Áo lụa Hà Đông , Hương Ga ..., đồng thời xây dựng tên tuổi ở vai trò nhà sản xuất phim, doanh nhân và người tổ chức nhiều dự án giải trí quy mô lớn.

Có thời điểm, Trương Ngọc Ánh được xem là một trong những "đại gia Vbiz" khi sở hữu công ty giải trí riêng, đầu tư điện ảnh, hợp tác với nhiều đối tác quốc tế và đứng sau hàng loạt sự kiện lớn.

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: Phụ nữ mới