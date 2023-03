Tin người, đôi vợ chồng quê Nghệ An giao phải... 'trứng cho ác'

Theo điều tra, năm 2019, do bị nợ xấu nên vợ chồng bà N.T.T.N. (quê Nghệ An) không thể vay vốn ngân hàng để xây nhà trên lô đất của mình tại đường Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Vì vậy, bà N. nhờ Vũ Quốc Khánh đứng tên hộ lô đất nói trên, để làm thủ tục vay ngân 1,25 tỉ đồng lấy tiền xây nhà.

Bà N. đã thỏa thuận, đồng ý thực hiện ủy quyền và sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nói trên để Khánh sẽ làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng cho bà N. Các khoản tiền gốc, lãi từ khoản vay sẽ được bà N. trả toàn bộ.

Về phần mình, Khánh không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch gì khác liên quan đến thửa đất và tài sản gắn liền với đất có thông tin trên khi chưa có sự đồng ý của bà N.

Tống đạt quyết định bắt tạm giam Vũ Quốc Khánh

Tháng 10-2019, sau khi được sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất trên, Khánh đã làm hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cho ngân hàng để vay 1,25 tỉ đồng.

Tuy nhiên, cũng thời gian này, vì cần tiền gấp, Khánh qua mặt bà N để bán nhà và đất. Tháng 7-2021, Khánh tìm được người muốn mua lô đất trên là vợ chồng ông Đ.H.L. với giá hơn 1,89 tỉ đồng.

Đến tháng 10-2021, Khánh nhận gần đủ số tiền từ vợ chồng ông L. Đối tượng lấy tiền này để trả nợ ngân hàng, rút sổ đỏ rồi bàn giao nhà cho vợ chồng ông Đ.H.L.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10-2021, bà N. phát hiện việc Khánh tự ý bán lô đất và căn nhà cho người khác nên làm đơn khởi kiện, yêu cầu Khánh hoàn trả lại nhà đất của mình.

Đầu tháng 12-2021, căn nhà bị một số đối tượng phá khóa, thay ổ khóa khác để sử dụng, lắp đặt camera trong nhà để theo dõi và đe dọa vợ chồng L. khiến gia đình này phải đi thuê trọ nơi khác.

Qua điều tra, công an đã làm việc với 3 bên là bà N., Khánh và ông L. Tại đây, Khánh thừa nhận hành vi phạm tội nhưng không thể trả lại tài sản cho bà N.

Ngoài ra, Khánh đã nhận khoảng 1,9 tỉ đồng của vợ chồng ông L. nhưng không thể bàn giao nhà và đất theo đúng thỏa thuận.

Đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Quốc Khánh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động