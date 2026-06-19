Tìm thấy thi thể hai cha con bị nước cuốn trôi

ai nạn nhân được xác định là anh Đoàn Mạnh Tài (SN 1989) và con trai là Đoàn Mạnh Nguyên (SN 2010), cùng trú tại xã Phúc Thọ Lâm Hà.

Thi thể hai cha con được phát hiện tại khu vực hạ du hồ Thủy điện Đồng Nai, thuộc địa bàn xã Đinh Trang Thượng, cách vị trí xảy ra vụ tai nạn tại cầu Đạ Dâng khoảng 200m.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Hai trong số 3 người bị nước cuốn trôi đã được tìm thấy.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, vào chiều 18/6, anh Đoàn Mạnh Tài cùng con trai là Đoàn Mạnh Nguyên, cháu Đoàn Văn Kim Phát (SN 2012) và một người tên K. ra khu vực sông Đạ Dâng gần nhà để tắm.

Trong lúc đang tắm, bất ngờ nước lớn từ thượng nguồn đổ về khiến cả bốn người bị cuốn vào dòng nước xiết. May mắn, anh K. kịp bám vào một bụi cây ven sông nên thoát nạn, còn ba cha con và cháu nhỏ bị dòng nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Đến trưa 19/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai cha con anh Tài, trong khi việc tìm kiếm cháu Đoàn Văn Kim Phát vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân