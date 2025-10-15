Tìm ra quán ăn đường phố "sạch nhất Ấn Độ"

Ẩm thực đường phố Ấn Độ từ lâu đã trở thành "thế giới riêng" đầy sắc màu - nơi hương vị, âm thanh và cả khói dầu mỡ hòa quyện thành một trải nghiệm khó quên. Tuy nhiên, giữa những khu chợ đông đúc và các quầy hàng tấp nập, vấn đề vệ sinh thực phẩm vẫn luôn là điều khiến nhiều người phải dè chừng. Chính vì thế, khi một đoạn video ghi lại cảnh nấu nướng tại một quán bánh mì kẹp nhỏ ở Ấn Độ xuất hiện trên mạng xã hội, điều khiến người xem chú ý không phải là món ăn, mà là độ sạch đến khó tin của quán.

Chủ quán là một người phụ nữ còn khá trẻ, bán món bánh mì kẹp với nhiều loại nhân khác nhau. Cô không đeo găng tay khi chế biến, nhưng chỉ cần nhìn qua, có thể thấy đôi tay cô khá sạch sẽ, móng tay được cắt gọn, bàn tay có lẽ đã được rửa kỹ trước khi chạm vào nguyên liệu. Từng lát bánh mì được nhúng bột, thêm nhân rau củ, trứng, phô mai được xếp ngay ngắn, nhìn vừa tươi vừa bắt mắt. Các nguyên liệu được sơ chế và cắt nhỏ trôgn khá sạch sẽ, bắt mắt.

Dụng cụ nấu nướng cũng khiến người xem không khỏi ngạc nhiên: từ chiếc bát đựng bột, những chiếc xẻng đảo, cho đến chiếc chảo lớn trên bếp - tất cả đều sạch ngoài sức tưởng tượng, thậm chí chiếc chảo còn "sạch bong kin kít".

Khi món bánh hoàn thành, lớp vỏ vàng giòn, nhân đầy đặn, bày biện gọn gàng trên đĩa sạch tinh tươm. Chẳng cần thêm hiệu ứng hay góc quay cầu kỳ, món ăn vẫn trông hấp dẫn, khiến nhiều người thốt lên rằng "chỉ nhìn thôi cũng muốn thử ngay".

Trái ngược với phần lớn video về đồ ăn đường phố Ấn Độ thường gây tranh cãi vì vấn đề vệ sinh, clip này lại khiến dân mạng "rần rần" khen ngợi:

- "Đây là hàng ăn đường phố Ấn Độ sạch nhất mà tôi từng thấy trên TikTok."

- "Sạch rồi, chỉ cần cô ấy đeo găng tay nữa là hoàn hảo."

- "Làm sạch quá nhìn không quen."

- "Đây chắc chắn là video nằm đầu danh sách tìm kiếm 'món ăn đường phố Ấn Độ sạch nhất'."

Chỉ sau vài ngày đăng tải, đoạn video đã thu về hơn 23,6 triệu lượt xem, biến quán nhỏ của cô chủ thành "ngôi sao" trong cộng đồng yêu ẩm thực. Giữa một đất nước vốn nổi tiếng vì những hàng ăn bình dân mang hương vị mạnh mẽ và đôi khi hơi "mạo hiểm", quán bánh mì kẹp này trở thành minh chứng rằng: đồ ăn đường phố không chỉ ngon mà còn có thể sạch đến mức khiến người ta phải trầm trồ.

