Tìm kiếm bé gái 11 tuổi ở Hà Nội mất tích sau khi xuống xe buýt

Ngày 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM tiếp nhận nguồn tin từ chị N.T.C (ngụ phường Tân Hưng, Qquận 7) về việc bị thất lạc hai con ruột là cháu N.K.T.M (7 tuổi) và cháu L. H.T.L (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ tối 3/4. Chỉ chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc 2 cháu bé bị mất liên lạc, lực lượng chức năng truy xét phát hiện Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003, ngụ huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) đang giữ 2 cháu bé tại chung cư Saigon Pearl. Lực lượng phối hợp nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu 2 cháu bé an toàn và trao trả cho gia đình. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi và tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.