Thuỷ đậu tấn công người lớn, nhiều người nguy kịch

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp là người lớn mắc thuỷ đậu vào nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nguy kịch tính mạng.

Nhập viện tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng ổ bụng sau phẫu thuật tắc ruột trên nền bệnh thủy đậu diễn tiến nặng, anh Sầm Văn T. (39 tuổi, trú tại Lạng Sơn) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, anh T. xuất hiện tình trạng đau quặn bụng, bí trung đại tiện và được chỉ định phẫu thuật tắc ruột tại tuyến dưới. Tuy nhiên, ngay sau mổ, các nốt mụn nước đặc trưng của thủy đậu bắt đầu bùng phát vùng bụng rồi nhanh chóng lan ra toàn thân.

Bệnh nhân thuỷ đậu nguy kịch đang được điều trị tích cực.

Tình trạng nhiễm trùng không cải thiện, bụng chướng đau, dịch tiêu hóa liên tục thoát ra qua dẫn lưu khiến tiên lượng vô cùng xấu nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hệ miễn dịch của bệnh nhân bị suy kiệt nghiêm trọng. Chỉ số viêm CRP tăng vọt tới 348 mg/l (cao gấp hơn 70 lần mức bình thường), trong khi Procalcitonin đạt ngưỡng 100 ng/ml và bạch cầu giảm sâu xuống còn 1,94 G/L.

"Đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi bệnh truyền nhiễm bùng phát đồng thời với biến chứng ngoại khoa và nhiễm trùng huyết. Các nốt thủy đậu phủ khắp cơ thể, có nhiều nốt đã hóa đục kèm theo biểu hiện sốc nhiễm khuẩn và nhiễm trùng ổ bụng nặng", BS Nguyễn Hồng Kỳ, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết.

Trường hợp người lớn mắc thuỷ đậu nặng nữa là anh L.V.T. (20 tuổi, trú tại Lào Cai). Do chủ quan không thăm khám sớm, anh T nhập viện khi virus đã tấn công sâu vào các cơ quan nội tạng, gây suy hô hấp, suy gan cấp trên nền hội chứng thận hư nặng.

Các bác sĩ cho biết, trường hợp của anh tiên lượng dè dặt, quá trình điều trị gặp nhiều thách thức.

Qua rà soát, các bác sĩ cho biết, hầu hết các bệnh nhân nặng đều chưa từng tiêm vaccine phòng thủy đậu. Việc thiếu đi “lá chắn” miễn dịch này khiến virus thuỷ đậu dễ dàng tấn công mạnh mẽ, đặc biệt ở những người có sức đề kháng yếu hoặc đang sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch.

So với trẻ em, thủy đậu ở người lớn thường có triệu chứng sốt cao hơn, đau cơ dữ dội và tỉ lệ biến chứng như viêm phổi ARDS, viêm não hay nhiễm trùng huyết cao hơn.

Sự chủ quan còn đến từ những quan niệm sai lầm trong chăm sóc và điều trị tại nhà. Nhiều người bệnh vẫn duy trì thói quen kiêng tắm, kiêng gió cực đoan hoặc tự ý đắp các loại lá cây, sử dụng thuốc chứa corticoid không theo chỉ định. Những hành động này vô tình làm tê liệt hệ miễn dịch, khiến virus nhân bản nhanh hơn và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập qua các nốt mụn nước bị vỡ, dẫn đến nhiễm trùng máu và suy đa tạng.

Tác giả: Trần Hằng



Nguồn tin: cand.com.vn