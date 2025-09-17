Thời điểm nàng khao khát "ân ái", các chàng nên nắm bắt

Khác với phái mạnh, phụ nữ ít khi đòi hỏi chuyện yêu và chỉ “nhập cuộc” khi nam giới có ham muốn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nữ giới khó lên đỉnh và ít cảm thấy thỏa mãn sau khi “ân ái”. Trong khi đó, hầu như nam giới đều đạt được cảm giác cực khoái trong mỗi lần quan hệ.

Dưới đây là thời điểm nàng khao khát chuyện ấy cao, cánh mày râu có thể tham khảo để thấu hiểu và gắn kết hơn với bạn đời của mình.

Khi đang trong kỳ rụng trứng

Trong chu kỳ kinh nguyệt, thời điểm rụng trứng (thường vào khoảng ngày thứ 14 của chu kỳ 28 ngày) là lúc nồng độ hormone estrogen và testosterone ở phụ nữ tăng cao. Điều này không chỉ giúp cơ thể chuẩn bị cho việc thụ thai mà còn kích thích ham muốn tình dục. Đây là lúc người phụ nữ dễ dàng đạt được khoái cảm và có nhu cầu gần gũi hơn bình thường.

Sau khi tập thể dục

Khi tập thể dục, cơ thể sản sinh endorphin, một loại hormone hạnh phúc giúp giảm căng thẳng và tăng cường cảm giác hưng phấn. Đồng thời, việc lưu thông máu được cải thiện, đặc biệt là đến vùng xương chậu, có thể làm tăng ham muốn. Một buổi tập luyện cùng nhau có thể là khởi đầu tuyệt vời cho một đêm lãng mạn.

Khi cảm thấy được yêu thương và an toàn

Đối với phụ nữ, cảm xúc đóng vai trò rất lớn trong ham muốn. Khi nàng cảm thấy được bạn đời yêu thương, trân trọng, và có cảm giác an toàn về mặt tinh thần, ham muốn sẽ tự nhiên được khơi dậy. Những cử chỉ âu yếm, những lời nói ngọt ngào không chỉ là màn dạo đầu mà còn là yếu tố quyết định cho sự gần gũi.





Thời điểm nàng khao khát chuyện ấy nhất là vấn đề mà nhiều nam giới quan tâm. (Ảnh minh họa)

Chuyện ấy sau khi ghen tuông, cãi vã

Mâu thuẫn là vấn đề không thể tránh khỏi ở các cặp đôi. Tuy nhiên ít ai biết được rằng, sau khi ghen tuông và cãi vã, nữ giới thường có nhu cầu tình dục cao và mãnh liệt hơn khi “ân ái”. Bởi sau khi ghen, phụ nữ luôn mong muốn được vỗ về và chiều chuộng. Quan hệ tình dục vào thời điểm này không chỉ giúp giải tỏa ham muốn của mà còn là biện pháp “làm hòa” hiệu quả.

Nhiều chuyên gia cho biết, quan hệ còn là phương tiện truyền tải suy nghĩ và tình cảm. Vì vậy khi cả hai mất bình tĩnh, nên tránh lớn tiếng và cãi vã qua lại. Thay vào đó, hãy chọn cách nhẹ nhàng hơn để xoa dịu sự tức giận của bạn tình và giúp mối quan hệ trở nên gắn kết, thấu hiểu hơn.

Buổi sáng sớm khi vừa thức dậy

Nồng độ hormone testosterone ở cả nam và nữ thường ở mức cao nhất vào buổi sáng sớm. Đây là thời điểm nàng khao khát chuyện ấy cao, cơ thể tràn đầy năng lượng và ham muốn tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn. Một nụ hôn và cái ôm nhẹ nhàng vào buổi sáng có thể là tín hiệu tuyệt vời.

Khi xem một bộ phim lãng mạn hoặc gợi cảm

Những hình ảnh và câu chuyện lãng mạn trên phim ảnh có thể kích thích trí tưởng tượng và cảm xúc của phụ nữ. Sau khi xem một bộ phim tình cảm hoặc có nội dung gợi cảm, tâm trạng của nàng có thể trở nên lãng mạn và sẵn sàng hơn cho những khoảnh khắc gần gũi.

Sau một ngày làm việc căng thẳng

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng đôi khi sau một ngày mệt mỏi, phụ nữ lại muốn được "giải tỏa" và tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của bạn đời. Sự gần gũi không chỉ là chuyện thể xác mà còn là cách để kết nối, chia sẻ và làm dịu đi những áp lực trong cuộc sống. Một buổi tối thư giãn với nến thơm, một bản nhạc nhẹ và sự quan tâm của bạn có thể giúp nàng cảm thấy được thấu hiểu và sẵn sàng hơn.

Sau khoảng thời gian dài xa cách

Sau một khoảng thời gian xa cách, cả nam giới và nữ giới đều có ham muốn tình dục cao và luôn khao khát được kề cạnh bên bạn tình. Vào thời điểm này, phụ nữ thường bộc lộ ham muốn thể xác qua lời nói, hành động và biểu cảm trên khuôn mặt. Hoặc nàng có thể đề nghị trực tiếp về việc quan hệ khi ham muốn bị dồn nén quá mức.

Việc nắm bắt những thời điểm này không phải là để lợi dụng, mà là để thể hiện sự tinh tế và thấu hiểu đối với bạn đời của mình, giúp cả hai có những giây phút hòa hợp và hạnh phúc hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là sự giao tiếp cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.

