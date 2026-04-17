Tân HLV của CLB Ninh Bình đặt mục tiêu vô địch V.Legaue

Ông Bae Ji-won được bổ nhiệm làm HLV CLB Ninh Bình

Ngay trước thềm vòng 19 V.League 2025/26, CLB Ninh Bình đã bổ nhiệm Bae Ji-won vào vị trí HLV trưởng, trong khi ông Vũ Tiến Thành chuyển sang đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật. Sự điều chỉnh này xuất phát từ yêu cầu về bằng cấp huấn luyện theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo đó, ông Vũ Tiến Thành chưa đáp ứng đủ điều kiện sở hữu bằng Pro. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục giữ vai trò phụ trách chuyên môn chính, đảm bảo sự ổn định trong cách vận hành của đội bóng cố đô.

Ở chiều ngược lại, HLV Bae Ji-won đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về bằng cấp theo quy định của AFC, điều kiện cần thiết nếu CLB hướng đến mục tiêu góp mặt tại các đấu trường châu lục trong tương lai. Việc bổ nhiệm chiến lược gia người Hàn Quốc, vì thế, không chỉ mang ý nghĩa hợp thức hóa về mặt thủ tục, mà còn thể hiện tham vọng dài hạn của đội bóng cố đô trong việc nâng tầm vị thế.

Ngay sau khi nhậm chức, HLV Bae Ji-won không giấu tham vọng lớn. Trên trang cá nhân của mình, ông chia sẻ mong muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu đưa CLB Ninh Bình chinh phục chức vô địch V.League. Đây là tuyên bố cho thấy quyết tâm của nhà cầm quân từng có nhiều năm làm việc tại Việt Nam và hiểu rõ môi trường bóng đá trong nước.

Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ ra mắt khi CLB Ninh Bình tiếp đón PVF-CAND ở vòng 19

HLV Bae Ji-won viết: “Việt Nam là một đất nước rất đặc biệt đối với tôi. Tôi đã có cơ hội đồng hành trong giai đoạn bóng đá Việt Nam đạt được những thành công lớn tại các giải đấu châu Á. Đó là niềm vinh dự lớn và là khoảnh khắc vô cùng quý giá trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức khi có cơ hội được làm việc với bóng đá Việt Nam một lần nữa. Đặc biệt, tôi sẽ nỗ lực hết mình để đưa CLB Ninh Bình trở thành nhà vô địch V.League”.

Theo kế hoạch, HLV Bae Ji-won sẽ chính thức dẫn dắt Ninh Bình từ trận đấu gặp PVF-CAND ngày 18/4. Trong khoảng thời gian còn lại của mùa giải, ông sẽ trực tiếp phụ trách công tác huấn luyện và chỉ đạo chiến thuật, với nhiệm vụ giúp đội bóng cạnh tranh vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Trước khi cập bến CLB Ninh Bình, HLV Bae Ji-won từng có thời gian làm trợ lý cho Park Hang-seo ở các đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, ông từng dẫn dắt Thể Công Viettel giai đoạn 2022-2024, bên cạnh kinh nghiệm làm việc tại nhiều CLB Hàn Quốc như Jeonbuk, Busan, Ulsan Hyundai hay Gangwon FC. Ông cũng từng tham gia huấn luyện tại đội trẻ của Bournemouth, qua đó tích lũy thêm trải nghiệm trong môi trường bóng đá quốc tế.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn