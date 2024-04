Tạm giữ 12 thanh thiếu niên truy đuổi nhau làm 2 người chết

Các hung khí bị công an thu giữ - Ảnh: C.A.

Ngày 6-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 12 nghi phạm truy đuổi nhau làm 2 người chết tại thành phố Dĩ An.

Tạm giữ 12 nghi phạm truy đuổi nhau làm 2 người chết ở Bình Dương

Các nghi phạm bị điều tra về hành vi "giết người" và "gây rối trật tự công cộng".

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà các thanh thiếu niên nói trên hung hãn dùng hung khí truy đuổi nhau dẫn đến tai nạn làm chết 2 người, trong đó có người đi đường bị liên lụy.

Theo điều tra ban đầu, nhóm của Trương Tấn Lộc (19 tuổi, quê An Giang) có mâu thuẫn cãi nhau với Trần Chính Minh (chưa rõ nhân thân) nên cả hai cùng hẹn gặp để "nói chuyện giải quyết mâu thuẫn".

Vào tối 2-4, Lộc rủ "nhóm bạn xã hội" mang theo hung khí đi trên 8 xe máy để truy tìm nhóm của Minh.

Khi đến trước cổng Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An thì nhóm của Lộc gặp Bùi Anh Kiệt, 16 tuổi, quê An Giang và Trần Công Nhật, 16 tuổi, quê Thừa Thiên Huế.

Nhóm của Lộc cho rằng Kiệt, Nhật cùng nhóm của Minh (người mâu thuẫn với Lộc) nên cầm hung khí đuổi đánh.

Trong lúc truy đuổi và bỏ chạy, xe máy của Kiệt và Nhật va chạm với một xe máy chở theo hai người phụ nữ và một cháu bé.

Vụ tai nạn làm Kiệt và một phụ nữ tử vong. Nhật và người phụ nữ còn lại cùng cháu bé bị thương.

Thấy đối phương bị tai nạn, nhóm của Lộc vẫn không buông tha mà lao vào đánh và dùng dao chém Nhật (lúc này đang ngồi dậy sau tai nạn) rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an thành phố Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp truy bắt các nghi phạm, thu giữ nhiều tang vật gồm 3 dao tự chế, 8 xe máy.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

