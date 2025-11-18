Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ khóc nghẹn: 'Tôi mong tìm được anh'

Chiếc xe tải của tài xế Thành bị cuốn trôi khi cố vượt ngầm tràn La Lay.

Liên quan vụ xe tải bị nước lũ cuốn trôi khi vượt ngầm tràn A Rông Trên (xã La Lay, Quảng Trị), chị Lan Phương - vợ tài xế Nguyễn Văn Thành (48 tuổi) - vẫn bàng hoàng và kiệt quệ sau gần một ngày không thể liên lạc với chồng.

Kể với Tri Thức - Znews, chị Phương cho biết sáng 17/11, anh Thành điều khiển xe tải từ hướng cửa khẩu quốc tế La Lay trở về nội địa. Đến khoảng 11h50, anh gọi về báo đang trên đường về nhà.

"Trước đó, tôi cũng gọi cho chồng nhưng anh đang lái xe nên chỉ nói được vài câu. Anh bảo đường hơi ngập nhưng vẫn ráng chạy vì mấy xe trước qua được. Tôi chỉ dặn: 'Anh chạy từ từ thôi, nước lớn nguy hiểm lắm'", chị nghẹn ngào nhớ lại.

Theo lời chị Phương, khoảng 2 ngày trước, anh Thành làm ở công trình đắp đường gần khu vực ngầm tràn. Do mưa lớn gây ngập, anh được nghỉ, tranh thủ chạy xe về nhà. Khi đến khu vực A Rông Trên, anh Thành quay video gửi cho vợ.

"Tôi thấy nước dâng ngang bánh xe, một bên dòng chảy rất mạnh. Tôi lo quá, chỉ dặn ảnh cố giữ tay lái. Hai vợ chồng nói chuyện chưa đến 2 phút thì tín hiệu yếu dần", chị kể.

Ngay sau đó, điện thoại mất liên lạc hẳn. Chị Phương gọi nhiều cuộc cho chồng nhưng không được nên vội nhờ người thân và bạn bè gần đó chạy đến hỗ trợ. Khi họ đến nơi, xe tải của anh Thành là chiếc xe cuối cùng cố vượt ngầm lúc nước đang lên nhanh.

"Mọi người nói lúc đó chồng tôi đã leo lên cabin chờ cứu. Anh chỉ kịp gọi điện và nói: 'Anh đang trên nóc xe' rồi tắt máy. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe bị dòng nước mạnh xô lật và cuốn trôi", chị Phương nghẹn giọng.

Anh Nguyễn Văn Thành mất tích sau khi bị lũ cuốn trôi ngày 17/11.

Chiều cùng ngày, chị Phương nhận tin chiếc xe bị cuốn xuống hạ lưu. Nhiều người gửi clip, hình ảnh lan truyền trên mạng hỏi có phải xe của chồng chị hay không.

"Tôi cố gắng đăng lên mạng xã hội với hy vọng có thêm manh mối để tìm chồng, vừa sợ điều xấu xảy ra", chị nói.

Từ tối qua đến nay, chị Phương vẫn chưa tìm thấy chồng. "Anh hiền, thương vợ con, chỉ biết làm việc chăm chỉ. Từ trước đến giờ, anh nhà chưa một lần vi phạm giao thông, luôn giữ cái tâm với nghề. Tôi chỉ mong tìm được anh, dù trong tình trạng nào. Các con còn nhỏ lắm…", chị bật khóc.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay, cho biết khoảng 12h ngày 17/11, xe tải do anh Thành điều khiển lưu thông trên quốc lộ 15 theo hướng cửa khẩu La Lay - quốc lộ 9.

Khi đến ngầm tràn A Rông Trên, anh tự ý mở rào chắn để cho xe vượt qua, dù khu vực ngập sâu khoảng 50 cm và nước chảy xiết. Thời điểm đó, lực lượng trực chốt đang nghỉ trưa.

Khi đi được giữa ngầm, dòng nước mạnh khiến xe nghiêng phần đầu, không thể tiếp tục di chuyển. Tài xế phải trèo lên thùng xe chờ ứng cứu. Tuy nhiên, trước khi lực lượng chức năng tiếp cận, chiếc xe bị nước lũ xô lật và cuốn trôi, khiến anh Thành mất tích.

