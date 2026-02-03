Tài xế Lexus mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông do tài xế mở cửa xe không quan sát - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 3-2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Hữu Cường (52 tuổi, ở xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 2-1, trên quốc lộ 15, đoạn qua tiểu khu 3, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Hữu Cường lái ô tô Lexus mang biển kiểm soát Hà Nội chạy theo hướng từ xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đi xã Mai Châu.

Khi đến tiểu khu 3, ông Cường dừng xe tại đoạn đường có biển báo cấm dừng, cấm đỗ để vào quán ăn sáng.

Sau khi vợ và các con xuống xe, ông Cường mở cửa bên ghế lái để ra ngoài nhưng không quan sát các xe đang chạy phía sau.

Đúng lúc này, xe máy do chị L.T.M.T. (ở xã Mai Hạ) lái, chở theo con là cháu V.A.Q. (5 tuổi) đi cùng chiều đã va chạm với cánh cửa ô tô vừa mở.

Cú va chạm khiến hai mẹ con chị T. ngã ra đường. Ngay sau đó, ô tô biển kiểm soát Hưng Yên do anh H.Đ.C. (quê ở tỉnh Hưng Yên) cầm lái chạy cùng chiều đi tới, bánh sau bên phải chèn qua người cháu Q. khiến cháu tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan công an, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị T. kết hôn nhiều năm mới sinh được một con là cháu V.A.Q., nay không may gặp nạn, để lại nỗi đau to lớn cho gia đình và người thân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế Nguyễn Hữu Cường vi phạm quy định về chấp hành báo hiệu đường bộ và quy định về mở cửa xe ô tô không bảo đảm an toàn.

Cụ thể, ông Cường đã dừng, đỗ xe tại nơi có biển báo cấm và không quan sát kỹ trước khi mở cửa xe, dẫn đến tai nạn.

Hành vi của ông Nguyễn Hữu Cường đã vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ