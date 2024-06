Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 22, nhiều xe hư hỏng nặng

Theo đó, khoảng 6h ngày 4/6, dòng xe chạy trên trên Quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh.

Khi gần đến giao lộ Quốc lộ 22 - Bà Triệu (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) thì xảy ra va chạm liên hoàn giữa 5 xe, gồm 1 xe khách, 2 xe tải, 1 xe ô tô 5 chỗ và 1 xe container.

Xe ô tô bị biến dạng phần đầu.

Vụ tai nạn liên hoàn làm các xe hư hỏng, trong đó 4 xe hư hỏng nặng, nghiêm trọng nhất là chiếc ô tô 5 chỗ bị biến dạng đầu và đuôi, dính chặt vào hai phương tiện kích thước lớn.

Sự cố tai nạn liên hoàn khiến giao thông trên Quốc lộ 22 khu vực cửa ngõ Tây Bắc hướng đi Tây Ninh ùn ứ, kẹt xe kéo dài.

Xe cứu hộ kéo xe gặp nạn ra khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM - PC08) có mặt giải quyết hiện trường, trích xuất camera an ninh tại khu vực làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhiều xe cứu hộ sau đó được điều đến hiện trường, kéo các xe gặp nạn đi nơi khác, giao thông trên Quốc lộ 22 dần ổn định trở lại.

Phần đuôi xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Theo ghi nhận, đến trưa cùng ngày, Đội CSGT An Sương mới giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: Báo Công lý