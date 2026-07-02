Sudan đối mặt dịch tả nghiêm trọng, ít nhất 120 người tử vong

Bệnh nhân mắc tả được điều trị tại trung tâm y tế ở Kosti, bang White Nile, Sudan. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Sau hơn 3 năm xung đột giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), hệ thống y tế nước này gần như tê liệt. Đây là đợt bùng phát dịch tả thứ ba liên tiếp trong vòng 3 năm, chỉ hai tháng sau khi đợt dịch trước đó được tuyên bố chấm dứt hồi tháng 3.

Theo số liệu của Chính phủ Sudan, đợt dịch trước từ tháng 7/2024 đến tháng 3/2026 đã ghi nhận hơn 124.400 ca mắc và 3.500 ca tử vong.

Trưởng đại diện WHO tại Sudan, ông Shible Sahbani cho biết, trước đây dịch tả thường bùng phát theo chu kỳ khoảng 3 năm một lần. Tuy nhiên, hiện nay quốc gia này đang phải đối mặt với các đợt dịch liên tiếp do xung đột kéo dài, hạn chế tiếp cận vùng dịch, thiếu vật tư y tế và thuốc men.

WHO cảnh báo số ca mắc có thể tăng mạnh trong những tuần tới khi Sudan bước vào mùa mưa. Hàng triệu người dân hiện không được tiếp cận nước sạch, trong khi mưa lớn tiếp tục cản trở hoạt động cứu trợ và y tế.

Chính phủ Sudan trong tuần này đã tuyên bố bùng phát dịch tại bang Tây Kordofan, khu vực nằm trên ranh giới kiểm soát giữa quân đội và lực lượng RSF. WHO cho biết dịch bệnh có dấu hiệu lan sang bang Bắc Kordofan lân cận, nơi đã ghi nhận gần 300 ca nghi mắc và 3 ca tử vong.

Trong khi đó, Liên hợp quốc cảnh báo lực lượng RSF đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào thành phố El-Obeid, thủ phủ bang Bắc Kordofan. Theo Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Liên hợp quốc Tom Fletcher, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nhà máy điện tại thành phố này đã làm gián đoạn nguồn cung điện và nước sạch, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm kịch nhân đạo.

Các tổ chức cứu trợ ước tính cuộc xung đột tại Sudan trong hơn 3 năm qua có thể đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. WHO cảnh báo nếu tình hình an ninh không được cải thiện và hoạt động viện trợ tiếp tục bị cản trở, dịch tả có nguy cơ lan rộng hơn nữa trong bối cảnh hệ thống y tế vốn đã kiệt quệ không còn đủ khả năng ứng phó.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: baotintuc.vn