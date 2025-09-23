Sự thật về tin đồn 'thiếu 2 gương chiếu hậu xe máy phạt 3 triệu'

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng từ năm 2025, “không đủ 2 gương chiếu hậu xe máy sẽ bị phạt 3 triệu đồng”. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Hình ảnh minh họa.

Quy định mới về xử phạt vi phạm liên quan đến gương chiếu hậu

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, mức phạt dành cho người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có gương chiếu hậu bên trái (hoặc có nhưng không có tác dụng) là 400.000 – 600.000 đồng.

Điều này đồng nghĩa, từ năm 2025, xe máy không bắt buộc phải lắp đủ 2 gương. Người đi xe máy chỉ bị xử phạt nếu:

Không có gương bên trái, hoặc có gương nhưng không đảm bảo tác dụng quan sát.

Ngược lại, nếu xe chỉ có 1 gương bên trái nhưng đạt chuẩn thì không bị phạt.

Quy chuẩn gương chiếu hậu xe máy

Để được coi là hợp lệ, gương chiếu hậu trên xe máy phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo QCVN 28:2024/BGTVT, bao gồm:

Lắp chắc chắn, điều chỉnh được vùng quan sát.

Bề mặt phản xạ phải rõ ràng, quan sát tối thiểu 50m phía sau.

Kích thước: gương tròn đường kính 94–150mm; gương không tròn phải chứa hình tròn nội tiếp 78mm và nằm trong hình chữ nhật 120x200mm.

Mép gương, vỏ bảo vệ phải được bo tròn, không sắc nhọn.

Hệ số phản xạ quang học ≥ 40%.

Gương phải đảm bảo độ bền va chạm, độ bền uốn và không vỡ vụn gây nguy hiểm.

Đối với mô tô 2 bánh, 3 bánh, nếu thiết kế đối xứng thì bắt buộc phải có gương ở cả hai bên trái và phải.

Quy định đối với ô tô

Với ô tô, từ năm 2025, nếu không có đủ các thiết bị an toàn như đèn chiếu sáng, gương chiếu hậu, dây đai an toàn, dụng cụ thoát hiểm, thiết bị chữa cháy… hoặc có nhưng không hoạt động, không đúng tiêu chuẩn thiết kế thì người điều khiển sẽ bị xử phạt từ 400.000 – 600.000 đồng.

Kết luận

Thông tin “không đủ 2 gương chiếu hậu xe máy phạt 3 triệu” lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Quy định mới chỉ xử phạt từ 400.000 – 600.000 đồng với lỗi không có gương chiếu hậu bên trái hoặc có nhưng không có tác dụng. Người dân cần tỉnh táo, tìm hiểu thông tin từ văn bản pháp luật chính thống để tránh hiểu nhầm, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn an toàn khi tham gia giao thông.

Tác giả: Hùng Nguyễn

Nguồn tin: baovanhoa.vn