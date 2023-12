'Soái ca áo trắng' trổ tài chặt gà, bạn bè liền phán ngay: Chưa lấy được vợ rồi!

Mới đây, trên mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực hài hước của một nam thanh niên trong lúc trổ tài chặt thịt gà.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Thanh niên đứng chặt gà khiến bạn bè đứng ngoài hồi hộp theo dõi. Nguồn: Tiktok dung-19)

Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên trông khá bảnh bao và điển trai, đứng chặt gà luộc. Tuy nhiên, do không thành thạo nên anh cứ lóng ngóng mãi không biết làm thế nào để xử lý con gà.

Lúc này, nhiều người ở xung quanh vừa theo dõi vừa hướng dẫn anh chặt gà, thế nhưng, loay hoay mãi, thanh niên này vẫn chỉ chặt được cổ gà rồi sau đó... xin bỏ cuộc.

Trước khoảnh khắc này, một người ở bên ngoài liền nói vọng vào: "Chặt gà thế này thì chưa lấy được vợ rồi" khiến mọi người cười ngả nghiêng.

Thanh niên lóng ngóng tay chân lúc chặt gà luộc khiến bạn bè cười ngất.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng không khỏi bật cười trước sự lóng ngóng của anh thanh niên khi trổ tài chặt gà luộc.

Thế nhưng, nhiều thanh niên khác cũng tỏ ra khá đồng cảm với anh chàng này bởi...họ cũng không biết chặt gà. Còn với hội chị em, vì thanh niên này quá điển trai nên dù không biết chặt gà thì vẫn được tha thứ.

Cư dân mạng để lại những bình luận hài hước như sau:

"Chặt gà tuy chỉ được 1 điểm nhưng độ đẹp trai được 9 điểm nhé"

"Lấy vợ ở đâu thì không phải chặt gà vậy? Tôi cũng không biết chặt gà"

"Đúng là chặt gà kiểu thế này, bố vợ mà thấy là chấm 0 liền. Lo học chặt gà đi nhé các anh thanh niên".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn