SIM không chính chủ chính thức bị “tuýt còi”: Nhà mạng bắt đầu khóa

Với những thuê bao di động đã xác nhận trên VNeID là không sử dụng, và nhà mạng đã nhắn tin 5 ngày liên tiếp mời khách hàng cập nhật thông tin chính chủ nhưng không thực hiện, nhà mạng bắt đầu khóa 1 chiều gọi đi và nhắn tin SMS.

Thuê bao có nguy cơ bị chặn là những trường hợp sử dụng giấy tờ cũ như CMND 9 số, hộ chiếu, thẻ ngành để đăng ký thông tin hoặc những người dùng SIM đứng tên người khác (đăng ký hộ).

Điển hình trường hợp anh Phan Dũng, Tây Hồ, Hà Nội gọi cho đối tác thì bất ngờ nhận thông báo SIM đã bị khóa một chiều. Tình huống này không phải cá biệt, khi từ giữa tháng 4/2026, nhiều thuê bao đã liên tục nhận tin nhắn từ nhà mạng yêu cầu xác thực thông tin, sau khi ứng dụng VNeID cảnh báo số điện thoại chưa đăng ký chính chủ. Động thái siết chặt quản lý SIM đang bước vào giai đoạn quyết liệt hơn, buộc người dùng phải nhanh chóng chuẩn hóa dữ liệu nếu không muốn bị gián đoạn liên lạc.

Theo đó để không bị gián đoạn liên lạc, người dùng cần hoàn tất xác thực 4 trường thông tin bắt buộc gồm: số định danh cá nhân; họ tên; ngày tháng năm sinh; và sinh trắc học khuôn mặt. Các dữ liệu này phải trùng khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người dùng xác thực thuê bao tại các điểm giao dịch của nhà mạng.

Ảnh minh họa.

Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thuê bao có hiệu lực từ ngày 15/4/2026. Một trong những điểm mới của thông tư là VNeID được sử dụng làm công cụ hỗ trợ người dùng kiểm tra lại những SIM đang đứng tên, từ đó xác nhận số thuê bao đang sử dụng. Trường hợp số điện thoại được xác nhận chính chủ sẽ được sử dụng bình thường. Ngược lại, số thuê bao sẽ bị khóa nếu không xác thực theo quy định.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ tháng 4/2026, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết: Khoảng 900.000 số điện thoại đã được những người đang đứng tên xác nhận "không chính chủ" sau hai tuần triển khai.

Với các thuê bao này, nhà mạng sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại, yêu cầu người sử dụng xác thực lại trong khoảng 5 ngày. Nếu không thực hiện, họ sẽ bị khóa một chiều, trước khi tiến tới các biện pháp mạnh hơn như khóa hai chiều, thu hồi số.

Một số người dùng khác cần phải xác thực thuê bao ngay là người sử dụng giấy tờ như CMND 9 số, hộ chiếu, giấy tờ ngành quân đội, công an để đăng ký SIM, người đang sử dụng SIM do người khác đứng tên hộ.

Theo quy định, nếu không hoàn thành xác thực trong vòng 15 ngày sau khi nhận khuyến cáo từ nhà mạng, thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Quy định cũng nêu rõ, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt, và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Từ ngày 15/4/2026, các nhà mạng đã gửi thông báo theo đợt tới những người có thông tin chưa đầy đủ yêu cầu xác thực. Đến đầu tháng 5, sau khi đã đủ 15 ngày, việc khóa SIM bắt đầu được thực thi.

Xác nhận SIM chính chủ là bước tiếp theo sau giai đoạn "làm sạch dữ liệu" năm 2023. Khi đó, cơ quan quản lý đối soát thông tin giấy tờ của trăm triệu thuê bao di động, đã phát hiện khoảng 17 triệu trường hợp có thông tin chưa chính xác. Trong số này, 11 triệu thuê bao đã được cập nhật lại thông tin, còn 6 triệu bị dừng cung cấp dịch vụ. So với giai đoạn trước, cách làm hiện nay có sự thay đổi, khi trọng tâm là trao cho người dân quyền chủ động kiểm tra và xác nhận thông tin thuê bao đang sử dụng.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn