Shark Bình mang 9 tráp hỏi cưới Phương Oanh, 10 vệ sĩ che dù đảm bảo an ninh

VIDEO lễ đám hỏi của Phương Oanh và Shark Bình

Lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình diễn ra trưa 26/7 tại quê nhà nữ diễn viên ở Phủ Lý (Hà Nam). Chỉ người thân mới được vào bên trong.

Để đảm bảo an ninh và sự riêng tư, gia đình thuê dàn vệ sĩ gồm 10 người cầm ô đen, tạo thành rào chắn trước cửa nhà diễn viên.

Chú rể Shark Bình

10 vệ sĩ dùng dù che chắn, đảm bảo an ninh

Khoảng 11h15 nhà trai đến, chú rể Nguyễn Hoà Bình được mọi người hô hào, khen trẻ trung, phong độ khi mặc vest do hoa hậu Ngọc Hân thiết kế riêng.

Anh tỏ ra căng thẳng, hồi hộp trước giờ đón dâu, ra hiệu cảm ơn khi được bạn bè cô dâu cổ vũ.

Phương Oanh diện áo dài đỏ đính hoạ tiết hoa sen, rạng rỡ trong ngày trọng đại. Thời tiết nắng nóng, cả hai đổ mồ hôi nhễ nhại. Shark Bình liên tục dùng khăn giấy lau mồ hôi cho vợ. Cặp vợ chồng đan tay, hôn nhau trong tiếng vỗ tay của hai họ.

Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào

Phương Oanh và Shark Bình mời rượu gia đình hai bên

Sau lễ ăn hỏi là lễ xin dâu. Cô dâu thay một chiếc áo dài khác của Ngọc Hân. Thiết kế màu trắng kết hợp khăn voan tôn vẻ thanh lịch, dịu dàng cho diễn viên. Bà Kim Hoà, mẹ chú rể, cho biết rất mừng khi có Phương Oanh là con dâu.

Không gian lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình được trang trí với tông màu trắng – xanh, mang cảm giác dịu mát. 600 bông hoa sen cùng trúc và rất nhiều loại hoa nhập khẩu khác như tulip, hồng, lan hồ điệp… được dùng để tô điểm cho tư gia nhà nữ diễn viên.

Phương Oanh xác nhận tổ chức lễ ăn hỏi cùng Shark Bình cách đây gần một tuần. Nữ diễn viên cho biết cô mong muốn ngày trọng đại diễn ra riêng tư, ấm cúng ở quê nhà. Cô hạnh phúc khi chuyện tình cảm của mình được gia đình hai bên vun vén, ủng hộ.

Nói về định hướng sau khi kết hôn, Phương Oanh cho biết cô đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu nhưng không có ý định làm bà nội trợ toàn thời gian. Cô duy trì sự nghiệp riêng với công việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng, kinh doanh bất động sản và làm nghệ thuật. Nữ diễn viên sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp.

Phương Oanh và Shark Bình hoàn thành thủ tục kết hôn từ 15/6 tại Phủ Lý (Hà Nam), quê nữ diễn viên. Trước khi quyết định trở thành vợ chồng, họ có một năm hẹn hò.

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp làm mẫu trước khi lấn sân đóng phim. Cô nổi tiếng với các phim: Quỳnh Búp Bê, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Hương vị tình thân. Nữ diễn viên tạm nghỉ đóng phim để tập trung cho công việc kinh doanh từ đầu năm 2022, sau thành công của Hương vị tình thân.

Shark Bình tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Anh là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch một tập đoàn công nghệ. Anh nổi tiếng hơn từ khi tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) từ năm 2019 và thường được gọi bằng biệt danh Shark Bình.

