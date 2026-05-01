Sếp doanh nghiệp cấp hơn 118.000 phiếu thử nghiệm giả xin giảm án

Ngày 5/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 25 năm tù của Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL) về hai tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Có vai trò chủ mưu trong vụ án, Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek) bị xác định cấp phép hơn 190.000 phiếu thử nghiệm giả, chấp nhận mức án 27 năm tù cùng về hai tội danh trên, không kháng cáo.

55/100 bị cáo là các cựu nhân viên của Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan, cũng xin giảm nhẹ về một trong hai tội danh trên.

Đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và nhiều tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, Công ty Avatek từng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera của Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Lượng và 55 bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 15/5.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2 tòa. Ảnh:Trần Quỳnh

Công ty TSL hoạt động ở lĩnh vực thử nghiệm và cấp phiếu kết quả thử nghiệm đối với các sản phẩm như thực phẩm, phụ gia, thủy sản, nông sản, môi trường, dược phẩm, mỹ phẩm... Trong khi đó, Công ty Avatek cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định, nghiên cứu, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý chất lượng hàng hóa.

Phiếu kết quả thử nghiệm do TSL và Avatek phát hành là căn cứ pháp lý và kỹ thuật bắt buộc để doanh nghiệp lập hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm, công bố hợp chuẩn, hợp quy, công bố chất lượng, phục vụ công tác hậu kiểm. Đây cũng là điều kiện bắt buộc để cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành sản phẩm.

Bản án sơ thẩm hồi tháng 2 của TAND TP HCM xác định, từ năm 2020, bị cáo Đoàn Hữu Lượng đã thống nhất chủ trương với bị cáo Hồ Thị Thanh Phương phát hành phiếu kết quả thử nghiệm giả bằng các thủ đoạn như không có mẫu kiểm nghiệm hoặc có mẫu nhưng không kiểm nghiệm, chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm, nhằm thu hút khách hàng, gia tăng lợi nhuận.

Hành vi làm giả phiếu thử nghiệm còn có sự tham gia của các bị cáo là cá nhân thuộc các công ty trung gian, môi giới và các cá nhân môi giới.

Tổng cộng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Lượng cùng các bị cáo là nhân viên đã làm giả 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo nhân viên làm giả 190.337 phiếu, thu lợi bất chính 99 tỷ đồng. Tổng cộng, Công ty TSL và Avatek đã phát hành hơn 220.000 Phiếu Kết quả thử nghiệm giả.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Trần Quỳnh

Từ các phiếu kết quả thử nghiệm này, nhiều cá nhân, doanh nghiệp sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm hoặc xin chứng nhận VietGAP, hữu cơ, HACCP tại cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, từ năm 2020, Công ty TSL được các bộ, ngành giao thực hiện kiểm định, kiểm nghiệm nhiều lĩnh vực phục vụ quản lý nhà nước nhưng chưa được cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm. Bị cáo Phương đã thống nhất chủ trương với Đoàn Hữu Lượng và Nguyễn Hà Linh, thông qua bị cáo Nguyễn Nam Khánh (chồng Linh, nguyên thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) đưa hối lộ 3,3 tỷ đồng nhằm xin cấp phép và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lượng 18 năm tù về tội Giả mạo trong công tác và 7 năm tù về tội Đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 25 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 17 năm tù.

Tác giả: Hải Duyên

