Sập giàn giáo công trình tư nhân trong đêm, 2 người tử vong

Khu vực xảy ra vụ việc. (Nguồn: Page Hải Phòng)

Khoảng 0 giờ ngày 1/11, tại khu vực lô 30, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng xảy ra vụ sập giàn giáo làm 3 người thương vong.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên, vào thời điểm trên, công trình nhà tư nhân thuộc khu vực lô 30 có thợ đang thi công tầng 2.

Để thi công kịp tiến độ, nhà thầu xây dựng đã cho tăng ca.

Tới thời điểm 0 giờ, giàn giáo bất ngờ sập đổ làm 2 thợ tử vong và 1 thợ bị thương. Đây là khu vực chưa có số nhà.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

Tác giả: Hoàng Ngọc

Nguồn tin: vietnamplus.vn