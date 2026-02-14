Sau nhiều năm kín tiếng, cuộc sống hiện tại của ca sĩ “Bài ca đất phương Nam” khiến công chúng bàng hoàng

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã đến thăm ca sĩ Tô Thanh Phương, người đang trong tình trạng bệnh nặng và phải nằm liệt giường. Trước đó, khi biết hoàn cảnh khó khăn của anh, các nghệ sĩ trong nhóm nhiều lần đến động viên, hỗ trợ.

Hiện sức khỏe của Tô Thanh Phương suy giảm nghiêm trọng, hầu như không còn nhận thức. Khi nghệ sĩ Phi Phụng đến hỏi thăm, anh không còn phản ứng hay nhận ra mọi người xung quanh.

Vợ anh nghẹn ngào chia sẻ, chị phải một mình chăm sóc chồng trong lúc anh thường xuyên rơi vào trạng thái ảo giác, có những hành động mất kiểm soát. “Người tôi bầm tím hết rồi. Anh ấy đang ngủ có thể bật dậy đấm đá vì tưởng gặp điều gì đó đáng sợ. Bình thường rất yếu, nhưng khi lên cơn lại rất khỏe”, chị nói.

Mọi sinh hoạt của anh đều phụ thuộc vào vợ, từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Hiện cả hai không có nguồn thu nhập, chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Sắp tới, chị dự định đưa chồng đi chụp não nhưng do không có bảo hiểm, chi phí tại bệnh viện tư khá cao, vượt quá khả năng chi trả.

Vì lo sợ chồng lên cơn bất ngờ, chị phải ngủ dưới đất, nhường giường cho anh. “Có lúc anh ấy không nhận ra tôi, còn nói những lời rất đáng sợ. Tôi thực sự kiệt sức, cả về tinh thần lẫn tài chính”, người vợ chia sẻ trong nước mắt.

Nghệ sĩ Phương Dung cho biết, trước đây vợ Tô Thanh Phương vốn xuất thân trong gia đình khá giả, vì yêu mà gắn bó với anh. Khi còn khỏe mạnh, nam ca sĩ cũng không để vợ phải bươn chải. Nay biến cố ập đến, cuộc sống của họ rơi vào cảnh khó khăn chồng chất.

Tô Thanh Phương là ca sĩ nổi tiếng ở phía Nam. Tô Thanh Phương sinh năm 1961, quê Cà Mau. Ông hoạt động nghệ thuật từ năm 1976, được khán giả yêu mến qua các ca khúc Bài ca đất phương Nam, Tiểu đoàn 307, Ngẫu hứng lý qua cầu, Đất quê ta mênh mông...

Trong sự nghiệp của mình, ca khúc “Bài ca đất phương Nam” – nhạc phim Đất phương Nam (đạo diễn Vinh Sơn) do Tô Thanh Phương thể hiện – được xem là dấu ấn nổi bật, góp phần quan trọng vào thành công và sức lan tỏa của bộ phim.

Ông cũng từng ghi dấu với nhiều giải thưởng uy tín như Huy chương Vàng toàn quốc Ca múa nhạc chuyên nghiệp năm 1985 với ca khúc “Hát về quê hương em”, và Huy chương Vàng Ngôi sao nhạc nhẹ toàn quốc năm 1989 qua phần trình bày “Ngẫu hứng lý qua cầu”.

Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, thông tin về cuộc sống của nam ca sĩ khá kín tiếng. Chỉ đến gần đây, khi xuất hiện tin ông mắc bệnh Parkinson nặng, teo não, thị lực suy giảm nghiêm trọng và sống trong hoàn cảnh khó khăn, công chúng mới không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Khi Tô Thanh Phương lâm bệnh nặng, bà Được phải một mình túc trực chăm sóc chồng nên không thể đi làm, kinh tế gia đình vì thế ngày càng eo hẹp.

Để tiết kiệm từng khoản chi phí lo thuốc men, viện phí cho chồng, bà nhiều lần phải nhận cơm từ thiện. Hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng nam ca sĩ khiến nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng, thương cảm.

