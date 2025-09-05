Sau khi ăn thịt cóc, 9 học sinh phải nhập viện cấp cứu

Ngày 5/9, nhóm học sinh (từ 10 tuổi đến 14 tuổi, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Trước đó, vào khoảng 15h30’ ngày 3/9, nhóm 9 em học sinh cùng trú tại thôn Mook Trang, xã Ia Dom xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi, mệt mỏi…

Nhóm học sinh được chăm sóc tích cực, sức khỏe đã ổn định.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân và cán bộ Trạm y tế xã Ia Dom đã tiến hành sơ cứu các nạn nhân. Đồng thời, chuyển các nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Qua xác minh của chính quyền địa phương xác định, nguyên dân dẫn đến vụ việc là do khi người lớn đi làm rẫy, các em học sinh đã tự ý tìm bắt cóc về chế biến và ăn thịt cóc (gan, trứng, mật cóc) nên bị ngộ độc.

Trao đổi với Báo CAND, một lãnh đạo Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, hiện sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định và không có trường hợp nào nguy kịch, 1 trường hợp đã được xuất viện. Bệnh viện đã huy động các bác sĩ tập trung điều trị và tuyên truyền cho các bệnh nhân về sự nguy hiểm khi ăn thịt cóc.

Ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom thông tin thêm, sau khi xảy ra sự việc trên, UBND xã đã cùng đoàn thể xuống thôn Mook Trang tăng cường công tác tuyên truyền, phát thông tin trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội để nâng cao nhận thức cho người dân trong việc phòng ngừa ngộ độc thịt cóc. Đồng thời, khi phát hiện có trường hợp ăn thịt cóc và có biểu hiện bất thường như buồn nôn, chóng mặt, đau bụng…cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: cand.com.vn