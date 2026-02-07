Sau cơn đột quỵ, cuộc sống của nữ danh ca bị kiểm soát chặt chẽ

Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, sinh năm 1945 tại Hà Nội trong một gia đình bình dân. Từ nhỏ, bà đã bộc lộ một năng khiếu và đam mê ca hát mãnh liệt. Cô bé Khánh Ly thường xuyên đứng ở cửa các nhà mặt phố, lặng lẽ nghe lén những băng nhạc của những danh ca lừng lẫy như Thái Thanh, Ngọc Bảo và dần dần, âm nhạc ngấm vào máu, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Khánh Ly thời trẻ.

Khi mới 9 tuổi, bà tham gia một cuộc thi âm nhạc ở Hà Nội, dù không giành giải thưởng nhưng sự cố gắng ấy là dấu hiệu đầu tiên cho niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.

Giữa hoàn cảnh chiến tranh, gia đình bà bị ly tán và Khánh Ly phải theo gia đình vào Đà Lạt. Vào lúc mới 11 tuổi, bà đã không ngại khó khăn, theo xe rau vào Sài Gòn để thi hát và giành giải Nhì. Sau đó, bà quay lại Đà Lạt, tiếp tục kiếm sống bằng nghề hát ở các phòng trà và không ngừng theo đuổi ước mơ âm nhạc.

Giọng hát của bà gắn liền với những ca khúc của Trịnh Công Sơn – những bản nhạc đầy âm tính, trầm lắng, u tịch, tạo nên một không gian tĩnh tại, chậm rãi. Vì vậy, giọng hát của bà thường được người nghe miêu tả là liêu trai, ma mị, nhưng ít ai thấy được sự sâu sắc và nội lực mà Khánh Ly ẩn chứa trong từng nốt nhạc.

Mới đây, hình ảnh hiếm hoi của danh ca Khánh Ly sau 1 năm đột quỵ đã được một người bạn chia sẻ. Qua ảnh có thể thấy, nữ danh ca nay đã khỏe khoắn trở lại. Thần sắc của bà khá tốt, dáng ngồi của bà vẫn đầy thần thái. Sau khi chồng qua đời, nữ danh ca sống cùng con gái trong một căn nhà vườn tại Mỹ. Bà tự tay chăm chút khu vườn của mình và thường ra đây ngồi ngắm cảnh, suy ngẫm, sống an nhiên và tự tại ở tuổi già 81.

Danh ca Khánh Ly xuất hiện tươi tắn trong vườn nhà sau trận đột quỵ vào năm ngoái. Ảnh: FBNV.

Trong vườn nhà mình, Khánh Ly cũng trồng một cây đào to để nhớ về cái Tết Hà Nội se lạnh. Nữ danh ca còn dẫn bạn ra vườn chơi và chỉ cách hái quả trên cây cao và tự tay cầm gậy khều trái cho bạn. Khu vườn này là nơi bà thường tiếp đón các văn nghệ sĩ tới chơi trong suốt hơn 30 năm qua. Ngoài ra, nó còn một tấm đá in đôi chân của Khánh Ly kèm theo dòng chữ ghi tên bà, khiến ai cũng ấn tượng.

Bà tự lấy gậy khều trái cây cho bạn mình.

Việc danh ca Khánh Ly bị đột quỵ tại nhà riêng không chỉ là một biến cố về sức khỏe mà còn là một biến cố lớn trong nghề nghiệp. Bà có nguy cơ bị tái phát đột quỵ lần hai bất cứ lúc nào và phải tuyên bố dừng lại sự nghiệp ca hát sau 60 năm bền bỉ với âm nhạc. Với một người nghệ sĩ trọn một đời sống bằng âm nhạc, từng hơi thở và từng suy nghĩ đều gắn với âm nhạc thì việc phải dừng lại sự nghiệp ca hát là điều không hề dễ dàng.

Danh ca Khánh Ly, ca sĩ Quang Thành hội ngộ nghệ sĩ Kiều Chinh tháng 12/2025. Ảnh: FBNV.

Bản thân danh ca Khánh Ly từng tuyên bố trong lễ sinh nhật mừng tuổi 80 rằng: "Tôi thà chết trên sân khấu chứ không muốn phụ tình cảm của khán giả". Nghĩa là đến giây phút cuối cùng, "nữ hoàng chân đất" của nhạc Việt vẫn yêu âm nhạc, yêu sân khấu, yêu khán giả đến tha thiết và luôn muốn trọn vẹn với nghiệp "kiếp tằm phải buông tơ". Đó cũng là lí do vì sao thời điểm sinh nhật tuổi 80, dù sức khỏe vẫn còn rất yếu sau cơn đột quỵ nhưng danh ca Khánh Ly vẫn cố gắng đến để gặp gỡ những người thân yêu và khán giả của mình.

Danh ca Khánh Ly từng tuyên bố: “Tôi thà chết trên sân khấu chứ không muốn phụ tình cảm của khán giả”. Ảnh: FBNV.

Ca sĩ Quang Thành – trợ lý của danh ca Khánh Ly cho biết, biến cố sức khỏe ập đến đã làm thay đổi hoàn toàn lối sống vốn dĩ khắc khổ và giản dị của nữ danh ca. Từ một người chỉ ăn khoai lang, ngô, lạc, rau xanh, hoa quả để duy trì vóc dáng và thói quen hút thuốc lá thâm niên, danh ca Khánh Ly nay buộc phải tập ăn uống đầy đủ chất đạm. Ngoài ra, ca sĩ Quang Thành phải thiết lập chế độ chăm sóc 24/24, gần như "kiểm soát" mọi sinh hoạt hàng ngày của nữ danh ca.

Và dù đã quyết định ngưng nghiệp diễn, sống tĩnh dưỡng tuổi già tại nhà nhưng tinh thần nghệ thuật của Khánh Ly vẫn chảy trôi qua các dự án mang tầm di sản. Nữ danh ca hiện đang cùng trợ lý Quang Thành hoàn thiện cuốn hồi ký và bộ phim tài liệu chân dung kỷ niệm 80 năm cuộc đời. Những tác phẩm này không chỉ tôn vinh sự nghiệp ca hát mà còn hé lộ những góc khuất chưa từng công bố về người cha và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – hai người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời bà.

Hình ảnh danh ca Khánh Ly sau một năm đột quỵ.

Hiện tại, Khánh Ly đã ở tuổi 81. Sau trận đột quỵ, nữ danh ca gần như không nhận show đi hát, chỉ ở nhà sống một cuộc sống an nhiên tuổi già. Bà sống kín đáo, tách biệt truyền thông. Chỉ thi thoảng khán giả mới thấy hình ảnh của bà qua những người bạn. Được biết, vào ngày 1/3 năm trước khi đang ở nhà cùng con gái, nữ danh ca đã đánh rơi thiết bị rồi nằm bất động nên con gái nhanh chóng đưa bà vào bệnh viện cấp cứu. Ở bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Khánh Ly bị đột quỵ do nghẽn mạch máu não, phải điều trị bằng thuốc. Ngày 5/3, bà xuất viện nhưng sức khỏe yếu, phải nghỉ ngơi ở nhà.

