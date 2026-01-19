Nam danh ca vừa ly hôn tuổi U80: Phải học lại tiếng Việt vì 1 lời chê

Việc Tuấn Ngọc ly hôn vợ là ca sĩ Thái Thảo con gái nhạc sĩ Phạm Duy ở tuổi U80 đã khiến công chúng bất ngờ và tiếc nuối. Vậy Tuấn Ngọc là ai, nổi tiếng cỡ nào?

Đẳng cấp nam danh ca gạo cội hàng đầu tân nhạc Việt Nam, khiến các đàn em nể phục

Tuấn Ngọc được biết đến là một trong những nam danh ca hàng đầu, tượng đài của nền tân nhạc Việt Nam. Đi hát từ năm 4 tuổi, trải qua hơn 70 năm sự nghiệp, Tuấn Ngọc đã để lại cả một kho tàng âm nhạc đồ sộ bằng tiếng hát riêng có của mình.

Tuấn Ngọc và vợ Thái Thảo

Nhắc đến Tuấn Ngọc, ai cũng nghĩ đến hình ảnh một quý ông lịch lãm, sở hữu giọng hát văn minh, truyền cảm, hát những bản tình ca da diết, sâu lắng. Đó là hình ảnh gắn liền với tri thức, văn hóa, học thuật và chiều sâu.

Tuấn Ngọc từ lâu đã dựng xây, định hình nên một tượng đài đồng nhất với mỹ từ danh ca. Ở anh hội tụ đủ những chuẩn mực của một danh ca điển hình, toát lên từ giọng hát, kỹ thuật tới ngoại hình, phong cách, cá tính âm nhạc.

Đã từ lâu, Tuấn Ngọc hiện thân trong lòng khán giả như sứ giả của một thứ âm nhạc thanh cao, đứng đắn, dành cho những người trung tuổi, giàu trải nghiệm.

Tuấn Ngọc tạo nên cả một trường phái cho riêng mình, không lẫn với bất cứ ai trong âm nhạc. Đó là nơi riêng một góc trời mang tên anh, thu nạp nhiều "đệ tử" như Quang Dũng, Đình Bảo, Xuân Phú, Đình Nguyên…

Không chỉ sở hữu giọng hát tuyệt vời, Tuấn Ngọc còn có khả năng giữ giọng đáng khâm phục. Hơn nửa thế kỷ ca hát, Tuấn Ngọc đã thu âm hàng trăm ca khúc, hát live ở hàng ngàn địa điểm khác nhau.

Với danh tiếng và sức lôi cuốn của mình, Tuấn Ngọc từng có thời gian chạy show liên tục khắp nơi trên thế giới và ở đâu cũng hát live hết lòng, cống hiến tận tụy cho khán giả.

Vậy mà Tuấn Ngọc không hề mất giọng nặng nề như nhiều ca sĩ khác, có chăng chỉ là một chút đi xuống do tuổi tác. Ở tuổi U80, anh vẫn miệt mài đi hát khắp trong và ngoài nước mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Một show, Tuấn Ngọc thường hát hơn chục bài, nhưng đến tận bài cuối cùng vẫn căng tràn sức lực, không xuống sức.

Thậm chí, khi cần thiết, Tuấn Ngọc vẫn phô diễn giọng hát của mình vô cùng khỏe khoắn, nội lực và tràn đầy kỹ thuật.

Phải học lại tiếng Việt vì một lời chê của đàn chị

Dù tiên cho cho tân nhạc Việt Nam với khả năng hát tiếng Việt truyền cảm, rung động, tròn vành rõ chữ, nhưng ít ai biết, Tuấn Ngọc từng hát tiếng Việt không tốt và phải học lại vì một lời chê của đàn chị.

Từ khi bắt đầu đi hát, Tuấn Ngọc đã hát nhạc Mỹ. Vào cuối thập niên 50, nhạc Mỹ du nhập vào Việt Nam nên anh bỏ nhạc Việt chuyển sang hát nhạc Mỹ. Hồi đó, anh học tiếng Pháp trước rồi chuyển sang tiếng Anh.

Tuấn Ngọc mê nhiều nghệ sĩ ngoại quốc. Anh nghe mọi ca sĩ và học được nhiều cái từ họ. Năm 17 tuổi, anh bắt đầu đi hát chuyên nghiệp bằng cách gia nhập vào ban nhạc Blackcap. Thời này, anh hay hát lại nhạc của The Beatles.

Lớn hơn một chút, anh chuyển sang hát nhạc vũ trường. Năm 1966, Tuấn Ngọc lập ban nhạc The Top Five. Tới năm 1969, anh chuyển sang ban nhạc The Strawberry Four. Cứ bài nhạc ngoại nào nổi tiếng thì anh hát.

Tới năm 1984, Tuấn Ngọc chuyển sang Hawaii để hợp tác với một số ban nhạc ngoại quốc ở đây, đi hát cho nhiều câu lạc bộ, khách sạn. Như vậy, suốt thời trẻ Tuấn Ngọc chỉ hát nhạc ngoại, không hát nhạc Việt nên gần như không nắm được cách hát tiếng Việt sao cho truyền cảm, đúng điệu.

Sau 5 năm, trung tâm băng đĩa Diễm Xưa mời Tuấn Ngọc thu âm cuốn băng Lời gọi chân mây, gồm những bài nhạc Việt xưa, rồi thu thêm băng Tứ Quý.

Anh thú nhận tại chương trình Jimmy TV: "Lúc này tôi hát nhạc Việt dở lắm, tới mức Lệ Thu còn bảo tôi là "ông Tây hát tiếng Việt". Nhờ một lời chê đó của Lệ Thu mà tôi phải học lại cách phát âm tiếng Việt sao cho hay hơn".

Kể từ khi thay đổi, Tuấn Ngọc hát tiếng Việt ngày càng truyền cảm, tinh tế và tiên phong cho trường phái của riêng mình.

Ai nghe Tuấn Ngọc lâu đều thấy, tỷ lệ hát phô của anh rất thấp so với ca sĩ khác. Điều này có được nhờ lối xử lý chỉn chu, tính toán kĩ càng từng câu chữ, kết hợp cùng việc support hơi thở tối ưu, tạo cột hơi vững chãi từ cơ hoành.

Nghe thì dễ, nhưng để làm được như Tuấn Ngọc là khá khó khăn, đòi hỏi người ca sĩ phải tự rèn luyện rất vất vả, nghiêm túc trong nhiều năm trời.

Tuấn Ngọc và Lệ Thu

Thậm chí, ngay đến cách mở khẩu hình của Tuấn Ngọc cũng cho thấy một sự nề nếp, tuân theo đúng chuẩn mực ca hát. Khi hát, Tuấn Ngọc thường mở khẩu hình theo hình tròn.

Đây là đặc trưng khẩu hình trong nhạc cổ điển thính phòng hay bán cổ điển, giúp người hát tạo được covered sound, tạo âm thanh dày, ấm tròn, hảo sảng, nam tính, hạn chế lối hát tự nhiên bạch thanh, chua gắt.

Cách hát này của Tuấn Ngọc khác hoàn toàn với những ca sĩ cùng thời. Anh xử lí vô cùng tinh tế, khéo léo tới mức dù có chút dựng tiếng kiểu bán cổ điển nhưng vẫn đậm chất nhạc nhẹ, giàu cảm xúc. Đó chính là lí do vì sao Tuấn Ngọc hát rất dễ nghe, đi vào lòng người, mà vẫn sang trọng, quý phái.

Tác giả: Long Phạm

Nguồn tin: Thanh niên Việt