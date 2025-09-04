Sập cần cẩu ở Vành đai 3 làm hai công nhân thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30, tại gói thầu XL5 thuộc dự án thành phần 1, đường Vành đai 3, đoạn gần nút giao Tân Vạn, một nhóm công nhân đang tiến hành tháo dỡ cần cẩu thì thiết bị bất ngờ đứt cáp, đổ sập.

Hiện trường vụ tai nạn



Sự cố khiến hai công nhân gặp nạn. Dù được các đồng nghiệp sơ cứu nhưng một người đã tử vong tại hiện trường. Nạn nhân còn lại bị thương nặng và được nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã xác nhận vụ việc và cho biết, cần cẩu trên đã hoàn thành nhiệm vụ thi công và đang trong quá trình tháo dỡ thì xảy ra sự cố.

