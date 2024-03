Sáng nay 5-3, khai mạc phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhiều cựu lãnh đạo của Ngân hàng SCB bị xử vắng mặt Trong số 86 bị cáo bị xét xử, có 5 bị cáo trốn truy nã nếu không ra trình diện theo thông báo kêu gọi của các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ bị xét xử vắng mặt gồm: Đinh Văn Thành và Nguyễn Thị Thu Sương (cùng là cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu phó giám đốc Ngân hàng chi nhánh Bến Thành). Theo hồ sơ, 5 người này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can, hiện không xác định được các bị can trên đang ở đâu, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã.