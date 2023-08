Rộ tin Quế Ngọc Hải gia nhập CLB Công an Hà Nội

Quế Ngọc Hải được đồn đoán sẽ chia tay câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để tìm bến đỗ mới.

Sau khi V.League 2023 khép lại, có nhiều đồn đoán trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ chia tay Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để tìm bến đỗ mới.

Hội CĐV của đội bóng miền Trung mới đây đăng tải thông tin cựu đội trưởng tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng miền Trung.

“Tài năng của Quế Ngọc Hải là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng việc Sông Lam Nghệ An không có tham vọng cao là điều ngăn cản mối lương duyên này.

Anh vẫn còn hợp đồng với Sông Lam Nghệ An nhưng việc chia tay nhau ở đây sẽ tốt cho cả hai. Sông Lam Nghệ An sẽ giảm được gánh nặng tài chính, còn Hải sẽ thỏa sức chinh phục những đỉnh cao mới”, Hội CĐV Sông Lam Nghệ An viết.

Tại V.League 2023, Sông Lam Nghệ An rơi vào nhóm phải đua trụ hạng dù lực lượng không hề yếu. Thành tích tệ hại với một CLB từng là thế lực của bóng đá Việt Nam khiến nhiều người thất vọng và có thể khiến nhiều trụ cột của đội bóng này ra đi.

Hồi tháng 1/2022, Quế Ngọc Hải ký hợp đồng 3 năm với Sông Lam Nghệ An nhưng không loại trừ khả năng đôi bên sẽ tiến hành đàm phán để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Hiện một số nguồn tin cho rằng trung vệ người Nghệ An sẽ gia nhập CLB Công an Hà Nội vào đầu mùa giải 2023-2024, đội bóng cũng đang để mắt tới tiền đạo Tiến Linh của tuyển Việt Nam.

Tuy vậy, đây mới chỉ là những tin đồn trên các trang mạng xã hội, hiện hai bên vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin này.

