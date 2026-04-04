Rò rỉ "phablet" Redmi với màn 7 inch và pin 10.000 mAh

Thị trường điện thoại lai máy tính bảng, hay còn gọi là "phablet", có thể sắp đón nhận một sự trở lại đầy bất ngờ. Theo thông tin từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station, một thương hiệu phụ của một nhà sản xuất lớn đang thử nghiệm mẫu thiết bị mới với màn hình phẳng 7 inch và viên pin lên tới 10.000 mAh. Nhiều nguồn tin và bàn tán trên mạng xã hội đang hướng về thương hiệu Redmi của Xiaomi.

Mẫu Mi Max 3 ra mắt năm 2018.

Việc phát triển một thiết bị có kích thước lớn như vậy đặt ra nhiều thách thức về mặt phần cứng. Hiện tại, các siêu phẩm như iPhone 17 Pro Max và Xiaomi 17 Ultra chỉ có kích thước tối đa 6.9 inch. Nếu mẫu phablet này vượt qua cột mốc 7 inch, nó sẽ gia nhập hàng ngũ những chiếc phablet thực thụ. Không gian sắp xếp linh kiện bên trong sẽ là yếu tố quyết định để hãng có thể tích hợp viên pin 10.000 mAh vào khung máy.

Tuy nhiên, cộng đồng công nghệ cũng chỉ ra rằng thông tin rò rỉ không đề cập đến thông số vi xử lý, điều này có thể ám chỉ rằng thiết bị sẽ sử dụng các dòng chip tầm trung hoặc giá rẻ. Các bộ vi xử lý hàng đầu như Snapdragon 8 Elite thường yêu cầu hệ thống tản nhiệt lớn, điều này có thể ảnh hưởng đến không gian dành cho viên pin khổng lồ.

Đối với những người hâm mộ lâu năm của Xiaomi, thông tin này gợi nhớ đến dòng sản phẩm Mi Max huyền thoại, từng gây bão nhờ kích thước lớn và thời lượng pin ấn tượng. Nếu Redmi thực sự "bật đèn xanh" cho dự án này, đây sẽ là cơ hội để tiếp nối tinh thần của chiếc Mi Max 3 ra mắt năm 2018, kết hợp với thiết kế tràn viền hiện đại.

Rõ ràng, chiếc điện thoại khổng lồ này không nhắm đến nhóm người dùng phổ thông. Thay vào đó, nó hướng đến những khách hàng cần thời lượng pin dài như tài xế công nghệ, nhân viên giao hàng hay những người yêu thích dã ngoại. Họ sẽ có cơ hội trải nghiệm thời gian sử dụng kéo dài trong một thiết kế tinh tế và phần mềm ổn định hơn.

Tác giả: Phan Hoàng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn