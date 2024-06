Đề Văn tốt nghiệp THPT vào bài Đất Nước: Đen Vâu và Phương Mỹ Chi là 2 nhân vật mà các sĩ tử luôn tin tưởng!

Đề thi môn Ngữ Văn tại kì thi THPT Quốc gia năm nay đang là đề tài được cả MXH quan tâm nhất sáng hôm nay (27/6). Tác phẩm được gọi tên trong đề thi năm nay chính là Đất Nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm, theo đánh giá ban đầu là tương đối "dễ thở" với các sĩ tử 2k6.

Và cứ đến hẹn lại lên, sau khi có đề thi Văn chính thức, netizen lại được dịp "réo gọi" 2 cái tên: rapper Đen Vâu và nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi!

Tác phẩm Đất Nước trong đề thi THPT 2024.

Đen Vâu có ra mắt bài nào thì netizen cũng... "vặn vẹo" để thành đoán trúng đề văn thôi?

Các trang cộng đồng lập tức chia sẻ mạnh mẽ các khung hình trong MV mới ra của Đen Vâu - FRIENDSHIP - và tuyên bố: nam rapper lại 1 năm nữa đoán trúng đề thi! Cụ thể, netizen hài hước chỉ ra xuyên suốt MV FRIENDSHIP, 2 khung cảnh thấy nhiều nhất chính là bờ cát dài (Đất) và mặt biển (Nước), tổng hòa lại chính là "thông điệp vũ trụ" mà Đen Vâu muốn gửi đến: tác phẩm Đất Nước!

Nghe thì hơi... khiên cưỡng một chút nhưng đành chịu! Giờ đi đâu trên MXH cũng thấy netizen chia sẻ hình ảnh "đất" và "nước" trong MV FRIENDSHIP.

Các trang cộng đồng đồng thời lên bài khen Đen Vâu... đoán đề chỉ có trúng, nhưng hơi khiên cưỡng! (Nguồn: Đài Phát Thanh)

Còn nhớ lúc Đen Vâu vừa nhá hàng MV, netizen đều quả quyết đề Văn năm nay sẽ ra Chiếc Thuyền Ngoài Xa, dựa trên hình ảnh chiếc thuyền mà nam rapper miệt mài kéo đi giữa sa mạc cát mênh mông. Thế nhưng giờ đây sao netizen lại đồng loạt quay xe với chiếc thuyền thế này?

Ơ ai đoán là Chiếc Thuyền Ngoài Xa đâu rồi?

Nghĩa là sao? Nghĩa là dù Đen Vâu có ra mắt MV với hình ảnh gì, rap về gì thì dân mạng cũng sẽ "lươn" để gán ghép vào là nam rapper đoán trúng đề mà thôi. Nghe ngược ngược nhỉ: đề thi chính thức đã lên sóng rồi mới đi soi ngược lại xem Đen Vâu đoán gì trong MV ra mắt 2 ngày trước đó... Nhưng thôi, cư dân mạng đã tin tưởng Đen Vâu đến thế rồi thì cứ mỗi năm anh lại đều đều ra mắt MV vào độ này thôi!

Your browser does not support the video tag.

Đen - FRIENDSHIP ft. Friends (M/V)

Phương Mỹ Chi đăng clip chúc mừng kiêm... "đoán đề" ở 2 chữ cuối?

Phương Mỹ Chi cũng là một cái tên được các sĩ tử dự thi tin tưởng trong công việc "tâm linh" này. Nhất là khi Phương Mỹ Chi vừa tung album Vũ Trụ Cò Bay gây tiếng vang, mang nhiều tác phẩm văn học trong các năm học phổ thông vào từng track nhạc của cô. Sau khi đề thi chính thức ra mắt, Phương Mỹ Chi cũng được "réo gọi".

Và lần này, mọi người soi vào... chiếc clip chúc các sĩ tử 2k6 thi tốt của Phương Mỹ Chi vào tối qua. Ngoài lời chúc thông thường, 2 chữ cuối của Phương Mỹ Chi nhấn mạnh đến 2 chữ "đất nước". Nhiều netizen "hệ tâm linh" cho rằng đấy chính là dấu hiệu rõ nhất của việc đề thi sẽ ra bài... Đất Nước.

Your browser does not support the video tag.

Phương Mỹ Chi chúc các sĩ tử 2k6 thi tốt vào tối qua, tiện thể đoán luôn 2 chữ "đất nước"

Bên cạnh đó, MV Gối Gấm mới ra mắt của Phương Mỹ Chi cũng được "gán ghép" là tương ứng với đề thi bài thơ Đất Nước. Bởi lẽ, Gối Gấm mang thông điệp về văn hóa - lịch sử dân tộc giống với Đất Nước. Nhưng tất nhiên, đây đều là những lời tiên đoán... sau khi đã có đề thi chính thức. Cũng là một trường hợp hài hước giống Đen Vâu ở trên: tiên đoán ngược khi mọi chuyện đã xảy ra!

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn