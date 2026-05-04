Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim thừa nhận biểu quyết bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco

Vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco là một mắt xích trong đại án xảy ra tại Công ty Tân Thuận (IPC) và các đơn vị liên quan, trong đó có trách nhiệm của ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thành Uỷ TP HCM.

Chiều 4/5, Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu Thành viên HĐQT Công ty Sadeco - công ty con của Công ty Tân Thuận IPC, 100% vốn Nhà nước; kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) bị TAND TP HCM xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Liên quan đến sai phạm này, trước đó ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc IPC), Tất Thành Cang cùng nhiều đồng phạm đã bị xét xử. Riêng ông Vinh bỏ trốn nên bị Công an TP HCM truy nã, tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can.

Hồ sơ thể hiện, trong thời gian ở Mỹ, Vinh đã 3 lần có thư gửi các cơ quan tiến hành tố tụng trình bày về hoàn cảnh gia đình và mong muốn sau khi sắp xếp xong công việc sẽ trở về Việt Nam hợp tác với cơ quan điều tra. Ngày 30/12/2025, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim về nước đầu thú và bị tạm giam đến nay.

Ông Phạm Nhật Vinh trước khi bị bắt. Ảnh: NLD.

Theo cáo trạng, trước ngày 7/12/2017, Công ty Sadeco có vốn cổ đông do doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ lệ 60,7%.

Tề Trí Dũng với tư cách Chủ tịch HĐQT Sadeco và các thành viên được giao đại diện phần vốn góp của thành phố đã sử dụng kết quả thẩm định giá của HSC (doanh nghiệp không có chức năng thẩm định), thông qua quyết định bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần - thấp hơn giá trị thực, gây thiệt hại cho Sadeco hơn 1.103 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát tài sản Nhà nước là hơn 669 tỷ đồng.

Phạm Nhật Vinh lúc này là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Sadeco đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

Cơ quan công tố xác định, với vai trò thành viên HĐQT, Phạm Nhật Vinh có trách nhiệm bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của cổ đông và doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với mức giá thấp, mang lại lợi ích cho đối tác này. Cụ thể, bị cáo có hành vi đồng phạm với vai trò giúp sức, tham gia các cuộc họp của HĐQT và thực hiện biểu quyết thông qua phương án lựa chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược.

Cụ thể, tháng 10/2016, Công ty Nguyễn Kim mua cổ phần của Sadeco từ Công ty Eximland với giá gần 57.000 đồng mỗi cổ phần. Sau đó, doanh nghiệp này tiếp tục được mua 9 triệu cổ phần phát hành thêm với giá 40.000 đồng mỗi cổ phần. Việc phát hành không được thực hiện thông qua đấu giá công khai và cũng không tiến hành thẩm định giá tài sản theo quy định. Giao dịch giúp Nguyễn Kim trở thành cổ đông chi phối, nắm giữ 54,7% vốn điều lệ Sadeco thông qua các cá nhân đứng tên.

Quá trình điều tra, ông Vinh thừa nhận hành vi sai phạm. Bị cáo khai do mới về làm việc tại Công ty Nguyễn Kim, tin tưởng vào quy trình đã được Sadeco thực hiện trước đó nên không tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, không rà soát đầy đủ tài liệu liên quan.

Dù đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim, ông vẫn tham gia biểu quyết chọn doanh nghiệp này làm cổ đông chiến lược, phát hành cổ phần không qua đấu giá, không thẩm định giá tài sản, gây thiệt hại cho Sadeco. Song, ông Vinh khẳng định bản thân không hưởng lợi cá nhân từ các sai phạm nêu trên.

Đối với các thiệt hại xảy ra tại Công ty Sadeco trong việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim đã được các bị cáo khắc phục toàn bộ trong quá trình xét xử vụ án giai đoạn 1. Song, quá trình điều tra, gia đình bị cáo Vinh đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền 100 triệu đồng.

Thời điểm thực hiện sai phạm, ông Tất Thành Cang phụ trách Văn phòng Thành ủy - đại diện vốn tại Sadeco - biết rõ việc phát hành cổ phần phải đấu giá, thẩm định giá, nhưng vẫn bút phê vào tờ trình, đồng ý chủ trương cho bán 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. Việc này dẫn đến chuyển nhượng thấp hơn giá trị thực, gây thất thoát hơn 669 tỷ đồng của Nhà nước, dù sau đó đã được khắc phục. Trong vụ án này, ông Cang bị phạt 8 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, ông còn bị phạt 6 năm tù về sai phạm trong việc bút phê vào tờ trình của Văn phòng Thành ủy, đồng ý cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiển. Sai phạm này sau đó được khắc phục nên không xảy ra thiệt hại.

Tác giả: Hải Duyên

