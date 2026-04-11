Phim của Lê Phương, Lương Thế Thành gây bức xúc

Bộ phim đang phát sóng của Lê Phương và Lương Thế Thành là Bóng ma hạnh phúc gây bức xúc những ngày qua. Phim tiếp tục khai thác đề tài gia đình, ngoại tình quen thuộc nhưng có nhiều tình tiết được cho là làm lố. Phim xoay quanh cuộc sống gia đình của Thanh Mai (Lê Phương) và Dũng (Lương Thế Thành). Thanh Mai hy sinh sự nghiệp để ở nhà làm nội trợ, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình.

Tuy nhiên, khi Thanh Mai giúp đỡ Như Trang (Ngân Hòa) và để cô gái này sống chung nhà, cuộc sống của họ hoàn toàn đảo lộn. Dũng ngoại tình với Như Trang. Trong khi đó, Như Trang luôn có những động thái ngầm thách thức Thanh Mai. Cô gái này luôn đố kỵ và tìm cách cướp về những gì Mai có. Trong những tập gần đây, Mai nảy sinh nghi ngờ nên quyết định để Như Trang chuyển ra sống riêng. Cô thậm chí chu cấp tiền sinh hoạt và tiền nhà cho Như Trang.

Hình ảnh Lương Thế Thành và Ngân Hòa trong phim.

Ngược lại, Như Trang và Dũng vẫn lén lút gặp nhau. Trong khi Mai vẫn hết lòng quan tâm, chăm sóc thì Như Trang coi đó là dạy đời và tỏ thái độ với những gì Mai nói. Như Trang thậm chí có quan điểm sống là chỉ cần thứ gì cô muốn sẽ lấy bằng được, không cần biết đúng sai.

Nội dung phim khiến khán giả bức xúc. Đặc biệt, một số tình tiết trong phim khiến khán giả đặt câu hỏi, chẳng hạn Dũng và con trai đều có tình cảm với Như Trang, nhưng Dũng cấm con yêu đương với lý do nên tập trung học hành. Hay trong tập mới đây, Trang xuất hiện với bộ đồ ôm sát, con gái của Mai và Dũng là Tú liên tục khen Trang đẹp. Thậm chí, Tú đề nghị Trang ngồi giữa bàn ăn rồi hỏi bố là giữa Trang và Mai ai đẹp hơn. Khi Dũng trả lời: “Mỗi người mỗi vẻ nhưng đương nhiên mẹ con đẹp hơn”, Tú nói tiếp: “Gì vậy, mắt thẩm mỹ của bố sao vậy”.

Trước đó, trong cảnh Trang và Dũng cùng đi trung tâm thương mại, Trang vô tình đi vào thang cuốn xuống dù đang lên tầng trên. Cô hoảng loạn, lo sợ khiến Dũng phải lao vào cứu. Tình tiết này cũng được cho là quá phi lý, cũ kỹ.

Cách xây dựng nội dung, tính cách nhân vật đang khiến khán giả bức xúc. Không ít khán giả thừa nhận họ quá tức giận với tình tiết phim.

“Coi phim xong, tự nhiên cảm thấy sức chịu đựng có giới hạn. Bà Mai khóc hoài, tôi bực bội quá”, “Biết là tức nhưng ngày nào cũng phải ngồi xem”, “Xem đến đâu là bức xúc đến đấy”, khán giả bình luận.

Nguồn tin: znews.vn