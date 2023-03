“Phê” ma túy, chặn ôtô biển xanh gây sự

Sáng 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Phước Hậu (SN 1994; ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trần Phước Hậu

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 18 giờ ngày 14-3, sau khi sử dụng ma túy, Hậu điều khiển xe máy chạy trên Tỉnh lộ 944 hướng từ xã Mỹ An đi xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới.

Lúc này, Hậu phát hiện một ôtô biển số xanh do tài xế Huỳnh Tấn N. (SN 1987) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Hậu cho rằng ôtô biển xanh không nhường đường nên tăng tốc cho xe máy vượt lên rồi dừng lại cặp lề đường.

Công an đang ghi lời khai của Trần Phước Hậu

Hậu nhặt 2 cục gạch ống rồi chặn ôtô trên với ý định sẽ ném bể kính. Khi ông N. điều khiển xe chạy đến cách Hậu khoảng 4 m thì dừng lại do Hậu đứng chặn giữa đường. Hậu ném một cục gạch vào đầu xe làm móp nắp capo rồi tiếp tục đến cửa tài xế đập gạch vào cửa kính.

Thấy ông N. mở cửa, Hậu liền ném cục gạch thứ 2 làm bể kính chắn gió ôtô rồi tiếp tục đến đống gạch nhặt lấy 2 cục gạch ống cầm trên tay. Khi ông N. bước xuống xe thì Hậu cầm gạch ném tài xế này nhưng lại trúng vào cửa.

Ông N. tri hô và cùng người dân khống chế Hậu, giao cho cơ quan công an xử lý.

Tác giả: Nghiêm Túc

Nguồn tin: Báo Người lao động