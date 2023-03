Nhóm nam nữ rủ nhau vào phòng ngủ quán karaoke để phê ma túy

Các đối tượng gồm: Hoàng Minh Ngọc, SN 1987, trú thôn 4, xã Long Hà, huyện Phú Riềng là chủ quán; Nguyễn Văn Quy, SN 1998, trú xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú; Nguyễn Thị Gấm, SN 2005, trú huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; Nguyễn Thị Hương, SN 1998, trú xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú. Tiến hành test nhanh ma túy, kết quả cả 4 đối tượng Ngọc, Quy, Gấm và Hương đều dương tính với ma tuý.

Cơ quan Công an bất ngờ đột kích kiểm tra quán karaoke Blue.

Tiếp tục kiểm tra các phòng ngủ số 3, số 4 và số 6, lực lượng kiểm tra phát hiện có 7 nam, nữ thanh niên trong các phòng này. Sau đó, đến khoảng 1h30, khi lực lượng Công an đang kiểm tra quán, có thêm 3 thanh niên 1 nam và 2 nữ đi taxi tới quán karaoke hỏi thuê phòng. Lực lượng kiểm tra đã đưa toàn bộ 10 thanh niên này về cơ quan Công an để làm việc.

Tiến hành test nhanh ma túy với số thanh niên này, phát hiện 4 đối tượng dương tính với ma tuý. Các đối tượng này khai nhận đã sử dụng ma tuý từ trước khi đến đây thuê phòng ngủ.

Bắt quả tang tại phòng ngủ số 2 phát hiện 4 đối tượng đang tổ chức trái phép chất ma tuý.

Làm việc với các đối tượng tại phòng ngủ số 2, đối tượng Nguyễn Văn Quy khai nhận giữa Quy và Ngọc có mối thân tình. Quy đang nằm nghỉ ở phòng 1 thì Ngọc là chủ quán qua rủ Quy sang sử dụng ma tuý. Đến khoảng 1h30, lực lượng Công an bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Còn Hoàng Minh Ngọc (là chủ quán karaoke Blue) khai nhận, sau khi quán karaoke hết khách, Ngọc gọi điện thoại cho một người tên Đô không rõ nhân thân, lai lịch để mua ma tuý cho cả nhóm 4 người sử dụng. Khi đang sử dụng ma tuý thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Đưa 10 nam nữ thanh niên có mặt tại quán karaoke về cơ quan Công an làm việc.

Trước đó, khoảng giữa tháng 2/2023, cơ quan Công an nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về những dấu hiệu tổ chức cho khách và nhân viên quán karaoke sử dụng trái phép chất ma túy “thác loạn” ngay tại phòng hát của quán karaoke trên. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã phối hợp với Công an TP Đồng Xoài xác minh thông tin này. Qua thời gian kiên trì theo dõi, cơ quan Công an xác định được quy luật hoạt động của tụ điểm ma tuý núp bóng quán karaoke Blue. Cơ quan Công an quyết định phá án vào rạng sáng 3/3.

Hiện vụ án đã được bàn giao Công an TP Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ.

