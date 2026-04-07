Phạt tài xế và người ngồi sau không thắt dây an toàn trên cao tốc

Hành khách trên xe không thắt dây an toàn, tài xế cũng bị xử lý theo - Ảnh: C08

Tăng cường xử lý tài xế và hành khách không thắt dây an toàn

Ngày 7-4, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết thời gian gần đây, tình trạng tài xế, hành khách và người ngồi sau không thắt dây an toàn khi đi xe khách, ô tô, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, đang trở thành thói quen phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trước thực trạng này, đội 6 đã đưa ra cảnh báo về mức độ nguy hiểm của hành vi "tưởng chừng nhỏ" nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn, đồng thời sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi trên.

Cụ thể, lúc 15h40 ngày 4-4, tổ công tác đội 6 dừng kiểm tra xe khách do tài xế N.T.T. (42 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm lái, chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 hành khách không thắt dây an toàn và lập biên bản xử lý đối với cả tài xế và các hành khách vi phạm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi không thắt dây an toàn trên cao tốc - Ảnh: C08

Theo đó, tài xế sẽ bị lập biên bản hành vi "chở người trên xe không thắt dây an toàn", sẽ bị phạt 900.000 đồng. Mỗi hành khách bị lập biên bản hành vi "người được chở trên xe không thắt dây an toàn", sẽ phạt 375.000 đồng/người.

Tương tự trong ngày 4-4, tổ công tác đội 6 dừng xe khách do tài xế N.V.V. (47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm lái, chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, lập biên bản tài xế và 3 hành khách với các lỗi trên.

Tiếp đó, liên tiếp từ ngày 5 đến 7-4, đội 6 dừng hàng loạt xe khách, ô tô, xử lý hành vi không thắt dây an toàn cả tài xế và hành khách trên các đoạn tuyến như: TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Phan Thiết - Dầu Giây; Phan Thiết - Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo - Nha Trang; Nha Trang - Cam Lâm; Vân Phong - Nha Trang.

Theo đại diện đội 6, thống kê từ ngày 1-1 đến ngày 6-4, đơn vị đã tuần tra, kiểm soát trên các đoạn tuyến cao tốc hàng ngàn xe khách, ô tô, phát hiện 360 trường hợp vi phạm thắt dây an toàn. Trong đó có 237 hành khách không thắt dây an toàn và 123 tài xế bị xử lý vì hành khách không thắt dây an toàn.

Sẽ va đập mạnh khi tai nạn

Đại diện đội 6 cho biết thêm trên thực tế, nhiều tuyến xe khách đường dài, không khó để bắt gặp hình ảnh hành khách ngồi hoặc nằm trên giường nhưng không thắt dây an toàn. Không chỉ vậy, ngay cả một số tài xế ô tô cá nhân và người ngồi ghế sau cũng thường xuyên bỏ qua quy định này. Tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ cần thắt dây ở ghế trước hoặc đi quãng đường ngắn là đủ an toàn, đã khiến nhiều người xem nhẹ việc bảo vệ bản thân.

Đáng lo ngại hơn, một số tài xế còn có hành vi cài sẵn dây an toàn phía sau lưng ghế, không được sử dụng đúng cách. Thậm chí, có trường hợp người ngồi xe chỉ đeo phần dây ngang bụng mà không vắt qua vai, làm giảm đáng kể hiệu quả bảo vệ khi xảy ra va chạm.

Đại diện đội 6 nhấn mạnh, dây đai an toàn là một trong những thiết bị bảo vệ quan trọng nhất trên ô tô. Khi xảy ra tai nạn, đặc biệt ở tốc độ cao, lực quán tính có thể khiến cơ thể người ngồi trong xe bị văng mạnh về phía trước hoặc sang hai bên. Nếu không thắt dây an toàn, hành khách có nguy cơ va đập trực tiếp vào ghế, kính xe hoặc thậm chí bị văng ra khỏi xe, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

An toàn cho bản thân là trên hết Từ thực tế trên, đại diện đội 6 khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là thắt dây an toàn trên mọi vị trí ghế ngồi, kể cả ghế sau và trên xe khách giường nằm. Bên cạnh đó, người dân sử dụng ô tô cá nhân và các doanh nghiệp vận tải cũng cần tăng cường nhắc nhở hành khách và người đi cùng kiểm tra việc sử dụng dây an toàn trước khi xe khởi hành. Tài xế cần gương mẫu thực hiện đúng quy định, không đối phó hoặc làm sai lệch chức năng của thiết bị an toàn vì khi vi phạm, cả tài xế và hành khách, người ngồi sau đều bị xử lý. Trong thời gian tới, Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi không thắt dây an toàn trên các tuyến cao tốc. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện đồng bộ đối với cả tài xế và hành khách trên xe, bao gồm cả người ngồi ghế sau và trên xe khách.

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ