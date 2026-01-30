Phát hiện bé trai tử vong trong xe ô tô, người mẹ bị bắt

Một bé trai 2 tuổi được tìm thấy đã tử vong ở Seremban, Malaysia, sau khi người mẹ 35 tuổi để em trong xe ô tô trước khi đi làm tại một ngân hàng gần đó vào khoảng 8h sáng ngày 27/1.

Cậu bé bị bỏ lại trong xe suốt 9 tiếng đồng hồ.

Cảnh sát nhận được cuộc gọi vào lúc 6h15 chiều và điều tra sơ bộ cho thấy bé được tìm thấy bất tỉnh trong chiếc xe Proton Saga dọc theo đường Jalan Tunku Hassan, theo báo cáo của Malay Mail.

Cảnh sát trưởng Azahar Abdul Rahim cho biết các bác sĩ từ Bệnh viện Tuanku Ja'afar, những người được điều đến hiện trường, đã xác nhận đứa trẻ đã tử vong. ẢNH: THE STAR/ASIA NEWS NETWORK

Trưởng cảnh sát quận Seremban, ACP Azahar Abdul Rahim, cho biết người mẹ chỉ nhận ra chuyện gì đã xảy ra sau khi tan ca làm.

Ông nói: "Mẹ của nạn nhân được cho là đã quên đưa con đến nhà trẻ và chỉ nhận ra chuyện gì đã xảy ra vào khoảng 5h chiều khi bà tan làm".

Azahar cho biết cậu bé đã được đội ngũ y tế tại Bệnh viện Tuanku Ja'afar xác nhận là đã tử vong.

Thi thể của bé trai đã được đưa đến Bệnh viện Rembau để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

Theo tờ The Star, đứa trẻ được cho là đã tử vong do kiệt sức vì nắng nóng.

Ông Azahar cho biết vụ việc đang được điều tra theo Luật Bảo vệ Trẻ em của Malaysia về tội bỏ bê.

Ông nói thêm rằng người mẹ bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn