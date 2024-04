Phà đâm vào tàu du lịch chở khách nước ngoài làm 3 người bị thương nặng

Hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã đưa tàu du lịch và phà vào bờ để phục vụ việc điều tra vụ tai nạn giao thông thủy nghiêm trọng này - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 20-4, ông Bùi Thái Hoàng - bí thư xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang - cho biết vừa xảy ra vụ tai nạn trên sông Tiền, đoạn xã Vĩnh Xương giữa phà chở khách sang sông với tàu du lịch Hang Chau Tourist Express Boat, làm 3 người bị thương nặng phải cấp cứu.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 19-4, tại thủy phận sông Tiền thuộc ấp 1, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, cách đường biên giới hơn 1km, cách bờ phía An Giang 241m đã xảy ra vụ phà chở khách sang sông đâm vào tàu chở khách du lịch từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, phà chở khách số hiệu 99K AG-21477 do ông Võ Văn Nhân (49 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) điều khiển di chuyển từ hướng Thường Phước 1 (tỉnh Đồng Tháp) di chuyển sang sông Tiền về hướng Vĩnh Xương (An Giang) đã đâm vào bên trái thân tàu Hang Chau Tourist Express Boat, số hiệu AG-23338 do ông Phan Thành Được (42 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) đang chở 3 thuyền viên và 42 khách du lịch di chuyển từ hướng biên giới Campuchia về hướng Tân Châu.

Vụ tai nạn đã làm hướng dẫn viên du lịch là ông Ab Dol Ro Zak (36 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) bị thương nặng, đứt lìa cánh tay phải và gãy hai chân; 2 khách du lịch quốc tịch nước ngoài bị gãy chân trái là ông Koehler Dietmar Heinz (67 tuổi, quốc tịch Đức) và Kormann, Pascale-Aline (57 tuổi, quốc tịch Pháp).

Tàu Hang Chau cũng bị hư hỏng nặng khu vực bên trái thân tàu. Công an xã Vĩnh Xương đã hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Châu và bảo vệ hiện trường.

Vụ tai nạn giao thông thủy đã làm 3 người bị thương. Trong đó, có 2 du khách người nước ngoài bị giập thịt ở chân - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

"Hiện nay, hướng dẫn viên bị thương nặng phải chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc tiếp tục điều trị. Còn hai du khách bị giập thịt ở đùi. Hiện tại, Công an thị xã Tân Châu phối hợp Công an tỉnh An Giang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này", ông Hoàng nói thêm.

Nói về vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng trên, một lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương khẳng định: "Tàu du lịch đã chạy nhanh để lướt ngang mũi phà chở khách nhưng không được, đã bị mũi phà đâm vào bên trái thân tàu. Có 3 người bị thương nặng phải cấp cứu. Trong đêm qua 19-4, các lực lượng chức năng đã kéo tàu và phà vào bờ để phục vụ điều tra".

Tác giả: BỬU ĐẤU - CHÍ HẠNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ